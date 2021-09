Erkkolan kisakausi päättyi Zagrebin nelossijaan

Turun Urheiluliiton keihäänheittäjä Sanne Erkkola sivalsi neljänneksi tuloksella 58,45 Zagrebissa Kroatiassa tiistaina käydyssä kilpailussa. Erkkolan pisin heitto tuli toisella kierroksella. Sarjan toiseksi pisin heitto kantoi 55,09.

– Keihäs lähti vähän huonossa asennossa kaikissa heitoissa, mutta tehoa oli hyvin takana, Erkkola sanoi.

– Kilpailuun olen todella tyytyväinen. Tämä oli minulle ensimmäinen isompi kisa ulkomailla. Nyt tietää, että pää kestää myös näissä kisoissa. Vähän tosin jäi kutkuttelemaan tuo kolmospaikka.

Kolmanneksi heitti Unkarin Réka Szilágyi tuloksella 58,56. Kilpailun voitti Latvian Madara Palameika, joka heitti 63,25. Serbian Adriana Vilagoš oli toinen ennätyksellään 62,36.

Erkkolalle Zagrebin kilpailu oli onnistuneen kilpailukauden päätös. Kauden kahdessa edellisessä kilpailussaan Erkkola heitti mestariksi Tampereen Kalevan kisoissa ja voitti lajinsa Ruotsi-ottelussa Tukholmassa.

– Kausi on omalta osalta mennyt ihan nappiin. Viime kauteen verrattuna taso on noussut selvästi, niin moni heitto on mennyt yli vanhan ennätyksen, Erkkola sanoi.

Erkkolan ennätys ennen kuluvan kauden alkua oli 57,04. Nyt se on Pihtiputaan keihäskarnevaaleilla heitetty 59,61.