Loimu nosti liigarinkiin kaksi pelaajaa omasta organisaatiosta

Raision Loimun joukkueen viimeisiä palasia on loksahdellut paikoilleen Mestaruusliigan avauksen lähestyessä. Viimeksi nimensä sopimuspapereihin vetivät jo parin kauden ajalta tuttu keskitorjuja Aatu Vihola ja kesän liigajoukkueen mukana harjoitellut Miikka Puranen. Molemmille pelaajille tullaan hakemaan kauden aikana Mestaruusliigan lisäksi peliaikaa myös Loimun kakkossarjajoukkueesta.

Aatu Vihola on parikymppinen ja 194 cm pitkä keskitorjuja, joka on Loimun oman juniorikoulun kasvatteja. Hän on esiintynyt Mestaruusliigassa kahtena edellisenäkin kautena. Avauspisteensä hän teki marraskuussa 2019 paikalliskamppailussa Hurrikaania vastaan.

24-vuotias ja 182 cm pitkä yleispelaaja-libero Miikka Puranen on LP Kangasalan kasvatti, joka on pelannut aiemmin Loimun 2-joukkueen ja kakkossarjan lisäksi 1-sarjaa Lempäälän Kisassa, Rantaperkiön Iskussa, Akaa Volleyssa, Aitolahden Riennossa sekä Tuto Volleyssa. A-junioreissa hän oli voittamassa SM-hopeaa Iskun riveissä vuonna 2015.

Loimu jatkaa lokakuun 1. päivä alkavaan Mestaruusliiga-kauteen valmistautumista viikonloppuna Akaa-Volleyn järjestämässä Hunajaturnauksessa.

Viime sunnuntaina Loimu otti mittaa TuTo Volleysta turkulaisten vieraana ja haki 3–2-voiton.