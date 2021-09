Henri Ruoste ja Kontestro komeasti kuudenneksi EM-kouluratsastuksessa

Kouluratsukko Henri Ruoste ja Kontestro Db teki Hagenin Euroopan mestaruuskilpailuissa lauantaina oman Grand Prix -vapaaohjelmansa ennätystuloksen 82,600 prosenttia. Tulos riitti kilpailun kuudenteen sijaan ja on erittäin hyvä askel ratsukon matkalla kohti kärkeä.

Ruosteen edelle nousivat finaalissa Tokion kaksinkertainen kultamitalisti ja nyt kolminkertainen Euroopan mestari Jessica von Bredow-Werndl ja TSF Dalera BB, Tanskan nouseva nimi ja Kyra Kyrklundin valmennettava Cathrine Dufour ja Bohemian, moninkertaiset arvokilpailukultamitalistit Charlotte Dujardin ja Gio ja Isabell Werth ja Weihegold sekä Tokion joukkuepronssimitalisti ja EM-hopeamitalisti Charlotte Fry ja Everdale.

Kontestro Db oli Hagenin finaalissa erittäin hyvässä yhteistyössä ja kontaktissa ratsastajansa kanssa.

– Tänään me onnistuimme olemaan paremmin samalla sivulla. Se on oikea suunta. Minä luulen, että hevosessa on todella paljon sisällä, mitä se pikkuhiljaa pystyy näyttämään, kun me saadaan enemmän kokemusta ja kisarutiinia, Ruoste totesi tiedotteessa.

Valmistautuminen finaaliin oli Ruosteelle samanlainen kuin muinakin päivinä. Hän on ajanut iltaisin kotiinsa Mendeniin ja aamulla takaisin kisapaikalle verryttelemään ”Konstan” kevyesti, niin, että hevonen on saanut purettua ylimääräisen energiansa.

– Sitten myös tietää, millaisella tuulella se on, ennen kuin menee kisaverryttelyyn. Tein tänään aika normaalin kisaverryttelyn, koitin pitää sen mahdollisimman rentona.

Ruoste ja Kontestro Db sijoittuivat 13. tilalle GP Specialissa, ja Suomen joukkue oli hienosti kuudes. Siinä ratsastivat Ruosteen lisäksi Stella Hagelstam / Sangraal, Emma Kanerva / Greek Air ja Mikaela Soratie / Hot Casanova.

Suoritus sivuaa kaikkien aikojen parasta joukkuetulosta, edellinen kuudes sija tuli vuonna 1988 Soulin olympialaisissa. Kyra Kyrklundilla on hallussaan vielä paras EM-sijoitus, vuodelta 1993 neljäs sija Lipicassa hevosella Edinburg.