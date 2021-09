Moninkertainen maailmanmestari Thierry Gueorgiou suunnistuksen päävalmentajaksi

Suomen Suunnistusliitto on valinnut entisen Ranskan maajoukkuesuunnistaja Thierry Gueorgioun suunnistusmaajoukkueen uudeksi päävalmentajaksi. Gueorgiou aloittaa tehtävässään lokakuun alussa ja neljävuotinen sopimus jatkuu suunnistuskauden 2025 loppuun.

Gueorgiou saavutti maajoukkuesuunnistajan urallaan 14 maailmanmestaruutta sekä seuratasolla Kalevan Rastin väreissä viisi Jukolan viestin ja neljä Tiomila-viestin voittoa. Huippusuunnistajan uran jälkeen Gueorgiou on toiminut Ruotsin suunnistusmaajoukkueen valmentajana 2017–2021.

– Thierryn saaminen Suomeen päävalmentajaksi on upea juttu. Kaikkien aikojen menestyneimpänä miessuunnistajana Thierry on viime vuosina kouliintunut myös huippuluokan valmentajaksi. Suunnistuksen strategiassa haluamme olla maailman parhaita kotikisoissa Kuopiossa 2025, ja Thierryn johdolla meillä on edellytyksiä nousta takaisin huipulle. Uskon Thierryn pitkäaikaisen rekrytoinnin hyödyttävän myös laajemmin koko suomalaista suunnistusta aina seuratasoa myöden, summaa Suunnistusliiton toimitusjohtaja Mika Ilomäki.

Gueorgiou sanoo odottavansa jo innolla uusia työtehtäviä.

– Odotan uusia tehtäviä mielenkiinnolla ja hyvin valmistautuneena. Olen saanut huippu-urheilijan urallani paljon suomalaiselta suunnistukselta, ja koen tämän upeaksi tilaisuudeksi antaa osaamista takaisin uudessa tehtävässäni. Olen oppinut paljon valmennuksesta viimeisen neljän vuoden aikana toimiessani Ruotsissa, ja uusi ympäristö tarjoaa paljon mahdollisuuksia, kertoo Gueorgiou.

Uudella päävalmentajalla on jo ajatuksia tulevan kauden suunnitelmista ja suomalaisen suunnistuksen viemisestä eteenpäin.

– Haluan auttaa suunnistajia kehittymään ja kuromaan eroa umpeen maailman parhaisiin. Tehtävä on haasteellinen, mutta ei mahdoton. Valmennuksessani kantavana ajatuksena on luoda sellainen ympäristö, jossa onnistuminen muodostuu tavaksi, ja urheilijat haluavat olla siinä täysillä mukana. Sellaisen ympäristön luomisessa tarvitaan kuitenkin kaikkien apua lähtien aina seuratasolta kohti maajoukkueita, kuvailee Gueorgiou.

– Tärkein tavoitteeni MM-mitalien lisäksi on kuitenkin maajoukkue, josta suomalaiset voivat olla ylpeitä, päättää Gueorgiou.