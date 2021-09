Korisliigaan noussut Loimaan Bisons on solminut yksivuotisen pelaajasopimuksen yhdysvaltalaisen Zach Thomasin kanssa. 201-senttinen ja 103-kiloinen Thomas siirtyy Loimaalle kolmen Euroopassa vietetyn kauden jälkeen.

Marylandin osavaltiosta Ijamsvillen kaupungista kotoisin oleva Thomas pelasi yliopistouransa täydet neljä vuotta Bucknellin opinahjossa NCAA:n korkeimmalla sarjatasolla. Thomas kuului viimeisellä yliopistokaudellaan kaikissa pelaamissaan otteluissa joukkueensa avausviisikkoon tehtaillen 20 pistettä ja kahmien yhdeksän levypalloa ottelua kohden. Kolmen pisteen heitot upposivat vakuuttavalla 38 prosentin tarkkuudella, kun heittoyrityksiä oli keskimäärin noin viisi ottelua kohden.

Thomas aloitti ammattilaisuransa kaudella 2018–19 Belgian pääsarjassa. Okapi Aalstarin joukkueessa tilastorivi oli miehekkäät 14 pistettä ja kuusi levypalloa ottelua kohden kaukoheittojen pudotessa tarkasti 40 prosentin tarkkuudella. Seuraavaksi kaudeksi matka jatkui kivikovaan Italian pääsarjaan Carpegna Prosciutton joukkueeseen. Koronan runtelemalla kaudella mies taiteili keskimäärin seitsemän pistettä ja neljä levypalloa ottelua kohden.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Viime kaudella Thomas pelasi kahdessa eri joukkueessa. Kausi alkoi Ukrainan Superliigassa, josta matka jatkui kesken kauden Puolan pääsarjaan. Rikkonaisen kauden tilastoiksi muodostuivat lopulta niin ikään seitsemän pistettä ja neljä levypalloa ottelua kohden.

Bisonsin päävalmentaja Darko Mihajlovic on mielissään uudesta sopimuksesta.

– Zach on jo rutinoitunut ammattilainen pelattuaan edelliset kolme kautta Euroopassa. Isona laiturina hän tuo peliimme monia uusia ulottuvuuksia. Hän on hyvä korintekijä sekä äärimmäisen fiksu pelaaja. Hän on todella hyvä heittäjä ja uskon hänen sopeutuvan pelityyliimme mainiosti, hän hehkuttaa Bisonsin tiedotteessa.

Uusi vahvistus on mielissään tuoreesta sopimuksesta.

– Olen innoissani sopimuksesta Bisonsin kanssa ja siitä, että pääsen Suomeen pelaamaan ensimmäistä kertaa. Odotan, että pääsen näyttämään kykyjäni ja sitä, mitä olen edellisinä vuosina Euroopassa oppinut. Olen joukkuepelaaja ja annan kentällä aina kaikkeni, niin joukkueelle kuin yleisöllekin. Odotan innoissani fanien tapaamista sekä uuteen kulttuuriin tutustumista, Thomas summaa.

Bisonsin joukkue on viimeistä silausta vaille valmis. Joukkueeseen haetaan vielä yhtä isoa pelaajaa, jonka jälkeen Bisonsin kokoonpano alkavalle kaudelle on valmis. Kausi alkaa Loimaan Liikuntahallilla 2. lokakuuta Tampereen Pyrintöä vastaan.