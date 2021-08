Suomen joukkue lentopallon EM-kotikisoihin nimetty – "Joukkuevalinnoista osa oli hyvinkin selviä, osa ei niinkään"

Suomen lentopallomaajoukkueen päävalmentaja Joel Banks on nimennyt 1. syyskuuta Tampereella käynnistyvien miesten lentopallon EM-kilpailujen isäntäjoukkueen 14 pelaajan kisaryhmän. Banksin valitsema joukkue edustaa sekä kokemusta että nuorempaa nälkäisyyttä, sillä ryhmässä on neljä yli 30-vuotiasta pelaajaa ja viisi EM-tason ensikertalaista. 14 pelaajasta koostuva joukkue kokoontuu kisapaikkakunnalle Tampereelle tulevana torstaina.

– Haluan antaa suuren kiitoksen kaikille pelaajille ja taustahenkilöille, jotka ovat olleet mukana tällä matkalla kohti tätä päivää. Jokainen on antanut kaikkensa jokaisessa käänteessä tämän erikoislaatuisen kotikisaprojektimme eteen. Tämä on jo nyt ollut suuri kunnia työskennellä näin motivoituneen joukkueen kanssa. Esimerkiksi meidän lääkintä- ja huoltotiimi sekä fysiikkavalmentaja Tommi Pärmäkoski ovat pitäneet miehet hienosti iskussa, Banks kiittelee Lentopalloliiton tiedotteessa.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Veljekset-lempinimellä kulkevan joukkueen passarikaksikon muodostaa jo kymmenen vuoden takaisista EM-kisoista tuttu parivaljakko Eemi Tervaportti ja Mikko Esko. Joukkueen kapteenilla Tervaportilla ja jo 14 vuotta sitten arvokisadebyyttinsä tehneellä Eskolla on vyöllään yhteensä 15 arvokisat sekä yli 500 maaottelua.

Vaikka Esko on maaottelumääränsä ja kokemuksensa myötä joukkueen ylivoimaisesti marinoitunein pelimies, löytyy kisajoukkueesta kaksi vieläkin enemmän EM-kilpailuja pelannutta pelaajaa. Urpo Sivulalle EM-turnaus on jo uran seitsemäs ja Tervaportillekin kuudes. Viiteen turnaukseen Eskon kanssa nousee nyt myös Lauri Kerminen, ja koko nelikko on pelannut myös kahdet MM-kilpailut vuosina 2014 ja 2018.

– Tervaportti on kapteenimme ja selkeä valinta, ja kun hänelle tuli pieniä vaivoja, oli Mikko Esko luonnollisesti ensimmäinen vaihtoehto kysyttäväksi mukaan valtaisan kokemuksensa myötä. Hän pääsi heti ryhmään mukaan ja siihen myös halusi tulla, Banks valottaa.

Ensikertalaisia EM-tasolla joukkueessa ovat Aaro Nikula, Joonas Jokela, Sakari Mäkinen, Miki Jauhiainen ja Voitto Köykkä. Heistä Mäkinen sai arvokisakasteensa toki kolme vuotta sitten MM-kilpailuissa.

Hakkurikolmikon Sivulan kanssa muodostavat juuri Jokela ja 212-senttinen Nikula, joka on Suomen arvokisahistorian pisin maajoukkuemies.

– Sivula tuo valtaisan määrän kokemusta ja hänen kovat haastajansa Jokela ja Nikula molemmat oman erilaisen osaamisensa joukkueeseen. Näin päädyimme lopulta kolmeen hakkuriin ja kolmeen keskipelaajaan.

Yleispelaajanelikko on melko tuttu, sillä kolmen vuoden takaiseen MM-turnaukseen on tullut vain yksi muutos Niklas Seppäsen palatessa nyt mukaan Elviss Krastinsin tilalle. Yleispelaajanelikko muodostuu Seppäsen lisäksi Antti Ronkaisesta, Niko Suihkosesta ja Sakari Mäkisestä.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Keskipelaajista arvokisadebyyttinsä tekee Yhdysvalloissa opiskellut ja pelannut Miki Jauhiainen, joka taistelee peliajasta kokeneiden Tommi Siirilän ja Sauli Sinkkosen kanssa. Vakiolibero Lauri Kermisen kaveriksi eriväriseen pelipaitaan on nyt tarjolla valmennusjohdolle vaihtoehdoksi ensikertalainen Voitto Köykkä.

– Joukkuevalinnoista osa oli hyvinkin selviä, osa ei niinkään. Yleispelaajanelikosta jokainen tuo oman erikoisosaamisensa mukaan joukkueeseen. Liberokaksikko vie toisiaan erinomaisella tavalla eteenpäin auttaen toisiaan eri tavoin, Banks kommentoi.