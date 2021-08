Annimari Kortteen takareidet operoitiin Turussa – katse ensi vuoden kesän arvokisoissa

Takareisien rasitusvammoista pitkään kärsinyt pika-aituri Annimari Korte leikattiin Turun Urheilu Mehiläisessä torstaina. Ortopedi Lasse Lempainen leikkasi operoi juoksijan molemmat takareidet.

Korte on kärsinyt pitkään takareisien rasitusvammoista, jotka hallitsivat myös juoksijan valmistautumista Tokion olympialaisiin. Hamstring syndrooma on rasitusvamma, joka on tyypillinen vaiva aitajuoksijoille.

– Annimarin kohdalla kokeilimme konservatiivisen hoidon mahdollisuudet ennen leikkauspäätöstä, sillä useimmiten oireet vähenevät kuntouttavalla hoidolla. Tällä kertaa siitä ei ollut tarpeeksi suurta apua ja leikkaus oli tässä tilanteessa oikea ratkaisu. Leikkaus tehtiin tänään ja se onnistui hyvin. Molemmat takareidet operoitiin, Lempainen kertoo mehiläisen tiedotteessa.

100 metrin aitajuoksun Suomen ennätyksen haltija ja hallitseva Suomen mestari ei puolusta viime vuoden mestaruutta tulevissa Kalevan Kisoissa. Katse on käännetty jo ensi vuoden arvokisakesään.

– Harmittaa, että Kalevan kisat ja Ruotsi-ottelu jäävät väliin, mutta ensi vuosi on tärkeä vuosi. Tein heti Tokiossa päätöksen, että leikataan niin nopeasti kuin mahdollista. Tästä sain kuukauden lisäaikaa valmistautua ensi kesään, Korte sanoo.