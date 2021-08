Yhdysvallat nousi mitalitilaston kärkeen viimeisen päivän menestyksellään

Yhdysvaltalaisnaisten seitsemäs perättäinen olympiakulta yhdessä naisten lentopallokullan ja Jennifer Valenten ratapyöräilymestaruuden kanssa siivitti Yhdysvallat Tokion olympialaisten mitalitaulukon kärkeen.

Ennen kisojen päätöspäivää Kiina oli mitalitaulukon ykkösenä 38 kultamitalinsa turvin. Kokonaismitaleissa jo aiemmin ykkössijan jälleen varmistanut USA nosti päätöspäivän kolmella kullallaan kokonaissaldonsa 39:ään ja ohitti niukasti Kiinan. Suomi oli mitalitaulukon 85. kahdella pronssillaan.

Olympialaisten historian mitalitilastoissa Yhdysvallat on ylhäisessä yksinäisyydessään. Yhtä vaille kaikissa kesäkisoissa mukana ollut maa on voittanut kaikista jaossa olleista kultamitaleista yli viidenneksen. Yhdysvalloilla on kokonaisuudessaan kasassa 1 061 kultamitalia, joka on enemmän kuin minkään muun maan yhteenlaskettu mitalimäärä.

Eniten kultamitaleja yksissä olympialaisissa Yhdysvallat saavutti vuonna 1984 Los Angelesissa. Neuvostoliiton poisjäännin myötä Yhdysvallat voittivat 83 kultaa ja yhteensä 174 mitalia. Aiempi ennätys oli Neuvostoliiton vuoden 1980 Moskovan kisoista saavuttamat 80 kultaa ja yhteensä 195 mitalia. Moskovan kisoissa USA ei ollut kisojen laajan boikotoinnin vuoksi mukana.Olympiahistoriassa eniten kokonaismitaleja on voittanut Yhdysvallat vuoden 1904 St. Louisin kisoissa. Kisoissa 78 kultaa ja 239 mitalia ottanut USA kilpaili kuitenkin kuin kyseessä olisi ollut maan sisäiset mestaruuskilpailut, koska Venäjän–Japanin sodan ja St. Louisiin matkaamisen vaikeuden vuoksi kisojen 651 urheilijasta vain 62 osallistui Pohjois-Amerikan ulkopuolelta.