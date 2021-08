Kenian tähtijuoksija Kipchoge dominoi olympiamaratonia

Kenian ennakkosuosikki Eliud Kipchoge on juossut maratonin olympiakultaa toista kertaa perättäin. Ylivoimainen Kipchoge juoksi matkan ajassa 2.08.38. Kilpailu juostiin Sapporossa Hokkaidon saarella varhain aamulla.

Hopealle juoksi Hollannin Abdi Nageeye ja pronssille Belgian Bashir Abdi. Toisena maaliin juossut Nageeye jäi Kipchogen vauhdista minuutilla ja 20 sekunnilla, mikä on suurin voittomarginaali olympiamaratonilla sitten Münchenin 1972.

Noin kymmenen miehen kärkiryhmä pysyi kasassa 30 kilometriin asti, minkä jälkeen Kipchoge ratkaisi kisan ja irtosi kilpailijoiltaan. 35 kilometrissä hänellä oli jo 27 sekunnin johto.

Kipchoge sai kultamitalin kaulaansa myös Riossa vuonna 2016.

– Tämä merkitsee minulle paljon, erityisesti tällä kertaa. Oli rankkaa viime vuonna, kun olympialaisia siirrettiin. Olen iloinen, että paikalliset järjestäjät saivat tämän nyt onnistumaan. Tämä on merkki siitä, että olemme menossa oikeaan suuntaan – olemme palaamassa normaaliin elämään, sanoi Kipchoge uutistoimisto AFP:n mukaan.

Kipchoge on dominoinut maratonia viime vuosina. Hän on juossut vuodesta 2013 lähtien 15 kilpamaratonia, joista hän on voittanut 13. Vuonna 2019 Kipchoge myös teki historiaa juoksemalla ensimmäisenä ihmisenä maratonin alle kahden tunnin häntä varten räätälöidyssä juoksussa, jota ei hyväksytä viralliseksi maailmanennätykseksi. Kipchogen nimissä on myös virallinen ME-aika 2.01.39.

Olympiamaratonit juostiin Tokion sijaan Sapporossa, jotta lämpötilat olisivat siedettävämpiä. Tavoite ei kuitenkaan täysin toteutunut, sillä pohjoisesta sijainnistaan huolimatta Sapporossa oli sunnuntaiaamuna 27 astetta lämmintä ja ilmankosteus oli 80 prosenttia.

Kisan joutuivat keskeyttämään muun muassa Lontoon 2012 olympiavoittaja, Ugandan Stephen Kiprotich, sekä Kipchogen viime vuonna Lontoon maratonilla kukistanut Etiopian Shura Kitata Tola.

Kenia oli Tokion kisojen maratoneilla voittamaton, sillä lauantaina juostulla naisten maratonilla maa otti Peres Jepchirchirin johdolla kaksoisvoiton.