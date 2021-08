Susijengin takamies Roope Ahonen palaa Vilppaan riveihin – "Olen pitkään miettinyt ajankohtaa palata kotiseudulle"

Korisliigan hallitseva mestari Salon Vilpas kiinnitti tulevalle kaudelle huippuvahvistuksen, kun takamies Roope Ahonen palaa Saloon. 31-vuotiaan maajoukkuemiehen ja salolaisten välinen sopimus kattaa tulevan kauden ja siinä on optio 15. elokuuta asti.

– Olen pitkään miettinyt ajankohtaa palata kotiseudulle ja nyt se tuntui oikealta. Mestarijoukkueeseen on kiva tulla ja täällä on koossa iskukykyinen jengi. Joukkueessa on useita tuttuja maajoukkueympyröistä ja on hienoa lähteä Mestarien liigan ohella jahtaamaan toista mestaruutta putkeen, Ahonen toteaa seuran kotisivuilla.

Edellisen kerran kymmenen vuotta sitten kasvattajaseurassaan esiintynyt Ahonen on pelannut edelliset kahdeksan kautta ulkomailla. Viimeiset neljä kautta hän edusti Espanjan toiseksi korkeimmalla sarjatasolla pelaavaa LEB Goldia, jota hän oli nostamassa kauden päätteeksi Espanjan pääsarjaan. Joukkue ei kuitenkaan tarjonnut Ahoselle jatkosopimusta, mutta kiinnostusta takamiestä kohtaan riitti.

– Sain Espanjasta tarjoukset kolmelta eri seuralta ja muualta tuli muutama tarjous. Kun tulimme avopuoliso Alexandran kanssa kesäkuussa Suomeen ja Saloon, molempien mieli teki jäädä tänne.

Paluuta ulkomaille hän ei kuitenkaan tyrmää, mutta toteaa nyt keskittyvänsä täysin Vilppaan toimintaan.

– Sopimus Vilppaan kanssa on yksivuotinen ja katsellaan sitten keväällä, jatkuuko pelit vielä ulkomailla tulevaisuudessa, Ahonen sanoo.