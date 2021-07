Golfin toinen päivä on sujunut suomalaisittain hienosti. Ensimmäisen kierroksen jälkeen tuloslistan pohjalla olleen Kalle Samoojan kierrokseen sisältyi kuusi birdietä ja kolme bogia, ja turkulainen on kahden kierroksen jälkeen tuloksessa yksi yli parin. Matkaa kilpailun kärjessä pelaavaan Meksikon Carlos Ortiziin on yksitoista lyöntiä ja Samooja on kilpailun jaetulla 51. sijalla.

– Tänään oli mies aika paljon terävämmällä jalalla liikkeellä. Pallo löysi väylän vähän paremmin ja pystyin rakentamaan siitä peliä. Sain muutaman hyvän putin sisään alussa, mutta sitten meni kyllä kolme lyhkästä ohi, viidellä ensimmäisellä väylällä neljä birdietä tehnyt Samooja kertoi tiedotteessaan.

Kilpailu oli perjantainakin hetken keskeytyksissä ukkosvaaran vuoksi, ja tälläkin kertaa Samoojan epäonneksi tauko tuli aivan hänen kierroksensa viime hetkille. Torstaina ukonilma iski 17. väylän jälkeen ja perjantaina heti Samoojan avattua päätösreiän.

– Venailu on aina semmoista, että joutuu miettimään miten saa sen jälkeen itsestään irti. Onneksi tauon jälkeen oli vain pari kolme lyöntiä jäljellä. Siinä mielessä oli helppo lopettaa päivä.

Ylimääräistä taukoa joutui pitämään myös Sami Välimäki. Välimäen kierros sujui hienosti ukkostaukoon asti ja neljännellätoista väylällä Välimäen kolmen putin jälkeen tuloksena oli harmittavasti kierroksen ensimmäin bogi. Välimäen tuloskorttiin merkittiin myös 16. reiältä bogi ja viimeisten kahden reiän parien jälkeen Välimäki on kokonaistilanteessa kaksi alle parin tuloksella jaetulla 34. sijalla.

– En ole tyytyväinen päivän lopputulokseen. Peli kulki selkeästi eilistä paremmin, kunnes tuli tauko ja sen jälkeen typerä kolmeputtinen. Lopussa tuli kolme huonoa lähestymistä enkä oikein päässyt enää paikoille, harmitteli Välimäki kierroksen jälkeen.

Juttua päivitetty 10.50.