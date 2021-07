Liukkonen ja Mäkelä-Nummela kantavat Suomen lippua Tokion avajaisissa

Tokion kesäolympiakisat avataan perjantaina. Avajaiset ovat monella tavoin aiemmasta poikkeavat, mutta perinteinen joukkueiden avajaismarssi kuitenkin toteutetaan.

Tällä kertaa jokaiselle maalle on nimetty kaksi lipunkantajaa. Suomen lippua kantavat vapaauinnin Euroopan mestari Ari-Pekka Liukkonen ja trap-ammunnan olympiavoittaja Satu Mäkelä-Nummela.

– Suomen lipun kantaminen olympialaisten avajaisissa on urheilijoiden keskuudessa arvostettu tehtävä, jolla on pitkä traditio. Halusimme valita tehtävään urheilijat, joilla on pitkä ja kunnioitettava ura kansainvälisellä huipulla, ja jotka ovat myös joukkueen sisällä vahvoja persoonia. Näillä kriteereillä Satu ja Ari-Pekka ovat erinomainen valinta lipunkantajan rooliin, Suomen joukkueen johtaja Mika Lehtimäki sanoo Olympiakomitean tiedotteessa.

Vuoden 2008 olympiavoittaja Satu Mäkelä-Nummela osallistuu Tokiossa jo neljänsiin olympialaisiinsa. Lipunkantajan tehtävä saa kokeneenkin kisakävijän liikuttumaan.

– Kiitollisena ja mielelläni otin tehtävän vastaan, kun joukkueen johto sitä minulle tarjosi. Lipun kantaminen on erittäin arvokas tehtävä olympialaisissa, se on kunnia-asia meille molemmille. Kannamme lippua vastuullisesti, ryhdikkäästi ja ylpeinä, Mäkelä-Nummela miettii.

Vapaauinnin tuore Euroopan mestari ja kolminkertainen olympiakävijä Ari-Pekka Liukkonen on samoilla linjoilla.

– Lipunkantajan rooli on tehtävä, joka tarjoutuu vain harvoille. On kunnia jatkaa yli satavuotiasta perinnettä ja kantaa lippuamme nyt, kun avajaisia päästään poikkeuksellisen pitkän odottelun jälkeen viimein viettämään, Liukkonen sanoo.