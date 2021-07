Tokion olympiakylässä ensimmäisillä urheilijoilla on todettu koronatartunnat

Tokio

Tokion olympiakylässä kahdella urheilijalla on todettu koronavirustartunta, kertovat virkailijat uutistoimisto AFP:n mukaan. Kyse on ensimmäisistä olympiakylässä olevista urheilijoista, joilla on todettu tartunta.

Eilen uutisoitiin ensimmäisestä koronavirustartunnasta olympiakylässä. Järjestäjät eivät ole paljastaneet tartunnan saaneen henkilöllisyyttä. Uutistoimisto AFP kirjoittaa, että kyseessä ei ollut urheilija.

Kahden tuoreen tartunnan lisäksi myös kolmas ihminen on saanut tartunnan. Tartunta todettiin kuitenkin muualla kuin olympiakylässä.

Koronapandemian vuoksi viime kesästä siirrettyjen kesäolympialaisten on määrä alkaa ensi perjantaina.

Japanissa olympialaisten järjestäminen on saanut kritiikkiä. Monien pelkona on, että olympialaisten myötä koronapandemian kanssa painivassa maassa todetaan yhä enemmän virustartuntoja.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Maaliskuussa 2021 järjestäjät ilmoittivat, ettei kisatapahtumiin pääse yleisöä ulkomailta. Vain kaksi viikkoa ennen kisoja, kilpailutapahtumat päätettiin sulkea myös Japanissa olevilta katsojilta.

Kisajärjestäjät vahvistivat viikko sitten torstaina, että Tokion olympialaiset järjestetään ilman yleisöä. Tokion kaupunkiin oli aiemmin samana päivänä päätetty julistaa olympialaisten yli jatkuva virushätätila. Kaupungin hätätilan on määrä päättyä vasta elokuun puolivälin jälkeen.

Lue myös: Tokion olympiakylässä on todettu ensimmäinen koronatartunta kuusi päivää ennen kisojen alkamista