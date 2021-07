Silja Kosonen moukaroi karsinnassa EM-kisaennätyksen – ”En lähde finaaliin varmana voittajana”

Raisiolainen Silja Kosonen ei hukannut aikaa moukarinheiton karsinnassa alle 20-vuotiaiden EM-kilpailuissa Tallinnassa. Kosonen heitti torstain ensimmäisen lajin ensimmäisellä suorituksella EM-kisaennätyksen 68,75 ja ylitti karsintarajan lähes kuudella metrillä.

– Halusin helpon heiton ja varman tuloksen ja heitto tuntui helpolta, Kosonen sanoi Suomen Urheiluliiton tiedotteessa.

Karsinta sujui vaivatta, vaikka siihen valmistautuminen oli Kososen mukaan erilainen kuin normaalisti.

– Olin torstaina kentällä aamu- ja iltapäivällä ja tein siinä välissä punttitreenin, kun yleensä olen heittänyt edellisenä päivänä. Nämä lämmittelyheitot ja karsintaheitto toimivat heittotreeninä finaalille, Someron Esaa edustava Kosonen sanoi.

Vaasassa olympiaranking-kilpailuissa 19-vuotiaiden ME:n ja Suomen ennätyksen 73,43 heittänyt Kosonen lähtee finaaliin suosikkina, muttei anna suosikkiaseman hämätä.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

– Voitto on mahdollinen, mutta varmana voittajana en finaaliin todellakaan lähde. Rose Loga on todella kova ja aina joku voi yllättää. Varsinkin kun kyse on nuorista, se piikkiheitto voi tulla milloin vaan, Kosonen sanoo viitaten samalla 71 metriä alkuvuodesta ylittäneeseen ranskalaiseen.

Finaaliin valmistautuessaan Kosonen käyttää Romaniassa maajoukkueiden EM-kilpailuissa ja Vaasan olympiaranking-kilpailuissa saatuja oppeja, jotka toimivat hyvin jo karsinnassa.

– Opin Romaniasta sen, etten nyt tehnyt verryttelyssä mitään ekstrahölkkää. Venyttelin, tein pientä koordinaatiota ja pikku hyppelyitä, että sain kropan hereille. Täällä oli hotellissa kylpyamme, kuten Vaasassa ja otin siinä eilen niin kylmän kylvyn kuin hanasta sai. Samalla tavalla tein Vaasassa. Se teki hyvää. Oli vetreä olo. Käytän sitä myös ennen finaalia.

Moukarinheiton loppukilpailu on ohjelmassa Tallinnassa huomenna lauantaina alkuillalla.