Ainutlaatuinen jenkki tuo atleettisuutta Korihaihin – Unique McLean aloittaa ammattilaisuransa Suomesta

Syksyllä käynnistyvään Korisliiga-kauteen valmistautuva Uudenkaupungin Korihait on tehnyt sopimuksen yhdysvaltalaispelaaja Unique McLeanin kanssa. Sopimus on yksivuotinen.

Brooklynistä kotoisin oleva McLean on 188-senttinen takamies, joka aloittaa ammattilaisuransa Suomessa ja Uudessakaupungissa.

24-vuotias McLean pelasi yliopistokoripalloa kahdessa koulussa. Vuodet 2016–19 vierähtivät Massachusettsin yliopistossa ja kaksi edellistä kautta kotikaupungissaan St. Francis Brooklynin yliopistossa. Viime kaudella McLean tilastoi 19 ottelussa keskimäärin 13,1 pistettä, 7,3 levypalloa, 2,2 syöttöä ja 1,3 riistoa.

Yhdysvalloissa McLean on niittänyt mainetta huippuatleettisena donkkaajana. 109 senttimetrin ponnistusvoimalla McLeanin taidonnäytteitä on ihailtu YouTubessa monissa eri videoissa. McLean osallistui maaliskuussa NCAA:n donkkikilpailuun sijoittuen kolmanneksi.

– Tämä on unelmien täyttymys! Saan mahdollisuuden pelata Euroopassa ja oppia kokeneilta pelaajilta uusia vinkkejä, McLean iloitsee ensimmäisestä ammattilaissopimuksesta Korihaiden tiedotteessa.

Suomalaisten pelaaja-agenttien kautta McLean on saanut tietoa Suomesta ja Korisliigasta.

– Tiedän, että Korisliigalla on hyvä maine pelaajien keskuudessa. Halusin päästä liigaan, josta on hyvät mahdollisuudet ponnistaa eteenpäin urallani, McLean kertoo.

McLean haluaa ihmisten tietävän, että hän on paljon muutakin kuin pelkkä highlight-pelaaja.

– Koen, että minulla on hyvä koripallo-ÄÖ. Olen nuoresta iästä huolimatta pelannut koripalloa kauan hyviä vastustajia vastaan, joten olen joukkueissani ollut aina johtajahenkinen pelaaja. Tulen antamaan kaikkeni joka päivä, jokaisessa harjoituksessa, jokaisessa ottelussa ja jokaisessa tilanteessa, McLean vakuuttaa.

McLeanin urheilullisuus kiinnitti Korihaiden päävalmentaja Jarno Nikulan mielenkiinnon rekrytointivaiheessa.

– Urheilullista pelaajaa haimme ja sellaisen me saimme. McLean on pelaaja, joka pystyy puolustamaan takapelaajia, ja on kokoisekseen hyvä levypallopelaaja. Tulokaspelaaja on aina tulokas, mutta uskon, että saamme hänestä hyvän pelaajan.

Korihailla on sopimukset 11 pelaajan kanssa, joista kaksi on ulkomaalaisvahvistuksia. Nikulalla on selkeä ajatus siitä, mille pelipaikalle kaksi seuraavaa vahvistusta hankitaan.

– Yksi korinaluspelaaja on hakusessa ja toinen vahvistus olisi todennäköisesti kolmospaikan pelaaja (pieni laitahyökkääjä).