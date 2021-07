Tokioon lähtee tavoitellun kokoinen urheilijajoukko – Turun seudulta neljä urheilijaa kisoihin

Suomen Olympiakomitean hallitus kokoontui tänään ja vahvisti Huippu-urheiluyksikön tekemät tuoreimmat olympiavalinnat. Uusina niminä olympiajoukkueeseen liittyvät uimari Mimosa Jallow (100 m selkäuinti) ja yleisurheilijat Sara Kuivisto (800 m ja 1500 m), Nooralotta Neziri (100 m aidat), Viivi Lehikoinen (400 m aidat) Camilla Richardsson (3000 m esteet), Wilma Murto ja Elina Lampela (seiväs), Kristiina Mäkelä (kolmiloikka), Krista Tervo ja Silja Kosonen (moukari), Lassi Etelätalo ja Toni Kuusela (keihäs) sekä Maria Huntington (seitsenottelu).

Tuoreimpien valintojen myötä Suomen joukkueen koko Tokiossa on 47 urheilijaa 12 urheilumuodossa. Joukkuetta täydennetään vielä myöhemmin kolmannella keihäänheittäjällä ja mahdollisen villin kortin saaneilla urheilijoilla.

– Alkuperäinen arviomme ja tavoitteemme oli saada karsintasysteemin kautta kokoon 50 valintakelpoista urheilijaa Tokioon. Nyt joukkueeseen on nimetty 47 urheilijaa ja valintakelpoisia olisivat olleet myös kisoista poisjääneet Emil Ruusuvuori (oma päätös), Lotta Kemppinen (loukkaantunut) ja Airi Mikkelä (lopettanut), joten tavoiteltuun urheilijamäärään yllettiin. Lisäksi jännitämme vielä ainakin Anni Vuohijoen kohtaloa painonnoston villien korttien osalta, kertoo Huippu-urheiluyksikön johtaja Mika Lehtimäki Suomen Olympiakomitean tiedotteessa.

– Kansainvälinen kilpailu on erittäin kovaa kaikissa kesäolympialajeissa, joten olympiaedustus on jokaiselle urheilijalle hieno saavutus. Joukkueessa huomionarvoista on myös se, että kaksi kolmasosaa joukkueen urheilijoista on ensikertalaisia olympialaisissa. Tämä korostaa sitä, että meillä on uusi urheilijasukupolvi nousemassa kansainväliselle tasolle, Lehtimäki sanoo.

Miesten keihäänheitossa Huippu-urheiluyksikkö valitsi Tokioon tässä vaiheessa kaksi urheilijaa eli Kuuselan ja Etelätalon. Kolmas edustaja ratkaistaan Joensuun GP-kisan jälkeen 14.7.

– Meillä oli mahdollisuus ilmoittaa viimeisenä ilmoittautumispäivänä neljä keihäänheittäjää Tokioon, koska yleisurheilussa on mahdollista asettaa lajeihin kolmen kilpailevan urheilijan lisäksi myös varaedustaja. Näin ollen ilmoitimme myös valintakelpoiset Antti Ruuskasen ja Oliver Helanderin kisoihin. Viimeinen paikka ratkaistaan heidän välillään Joensuun GP:n jälkeen. Heittäjillä on tiedossa yhteisesti SUL:n kanssa sovitut valintakriteerit ja he ovat niihin sitoutuneet, Lehtimäki taustoittaa.

Tokioon lähtee Turun seudulta ainoastaan neljä urheilijaa. Monien urheilijoiden massiivinen työmäärä ei tuonut haviteltua palkintoa, vaan tie Tokioon katkesi viime hetkillä.

Olympialaisiin Turun seudulta selvisivät Raisiossa uransa aloittanut, nykyään Saksassa asuva kouluratsastaja Henri Ruoste, turkulainen golfari Kalle Samooja sekä Turussa asuva Salon Vilpasta edustava Murto sekä Someron Esaa edustava raisiolainen Kosonen.