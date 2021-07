Jalkavamma pitää Lotta Kemppisen sivussa olympialaisista – "En tiedä pitäisikö itkeä vai nauraa"

Jalkavamma estää pikajuoksija Lotta Kemppisen osallistumisen Tokion olympialaisiin. Kemppinen olisi ollut 100 metrillä rankingsijoituksensa perusteella valintakelpoinen Tokion olympiakisoihin, mutta hän ei voi ottaa paikkaa vastaan. Kemppinen on rankingissa 43. sijalla, kun viiden renkaan kisoihin kelpuutetaan pikamatkoille 56 urheilijaa.

– Erittäin harmillista, että tällainen vamma sattui juuri tähän kohtaan kesken kautta. Kuntoutuksessa on kuitenkin mukana erittäin osaavia ammattilaisia, joten jalka hoidetaan nyt kunnolla kuntoon ja sitten tullaan entistä vahvempana takaisin, Kemppinen sanoo Suomen Urheiluliiton tiedotteessa.

Alkukesällä 100 metrillä oman ennätyksensä 11,33 juossut Kemppinen kommentoi tilannettaan keskiviikkoiltana Instagramissa, jossa hän kertoi avoimesti tunnelmistaan.

– Sitä ei tiedä, pitäisikö itkeä vai nauraa. Niin lähellä mutta silti niin kaukana. Olympialaiset tulevat liian pian, eikä jalka ehdi niihin mennessä kuntoutua, Kemppinen kirjoitti.

Kemppinen loukkasi jalkaansa maajoukkueiden EM-kilpailuiden 100 metrillä Cluj-Napocassa Romaniassa vajaat kaksi viikkoa sitten. Tutkimuksissa plantaariksesta löytyi osittainen repeämä, joka vaatii kuntoutusta usean viikon ajan. Pahimmassa tapauksessa Kemppinen ei pääse enää kilpailemaan kesällä.

Kemppinen, 23, nousi suuren yleisön tietoisuuteen voittamalla Euroopan hallimestaruuskilpailuissa 60 metrin hopeamitalin. Hallikaudella hän juoksi matkan Suomen ennätyksen 7,16. Helinä Marjamaan 100 metrin Suomen ennätys (11,13) on ollut voimassa jo reilut 37 vuotta.

Pikajuoksija Kemppisen ohella yhdeksän muutakin suomalaisurheilijaa sai keskiviikkona huojentavan tiedon olympiarankingin umpeutuessa. Olympiarankingin kautta Tokioon on pääsemässä paikallisista urheilijoista Wilma Murto, jonka nimi löytyy seiväshypyn listauksesta 24. sijalta. Hän saanee seiväskarsintaan seuraa Elina Lampelasta, joka on niin ikään menossa kirkkaasti kisakoneeseen rankingin 29:ntenä.

Naisurheilijat ovat muutenkin vahvasti matkalla Japaniin, sillä listauksen perusteella paikan nappasivat keskimatkoilla ennätysvireessä ollut Sara Kuivisto, Nooralotta Neziri 100 metrin aidoissa, Viivi Lehikoinen aidatulla ratakierroksella ja Camilla Richardsson 3000 metrin esteissä.

Maanantaina moukarin uuden SE-tuloksen leiskauttanut raisiolainen Silja Kosonen saanee seuraa Krista Tervosta, joka on menossa niin ikään kisoihin. Lisäksi seitsenottelija Maria Huntington matkaa hänkin Tokioon.

Miesten puolella ainoa rankingin kautta Tokioon yltävä urheilija on keihäänheittäjä Lassi Etelätalo. Keihään valintatilanne on kuitenkin kimurantti, sillä Antti Ruuskanen, Oliver Helander ja Toni Kuusela ovat ylittäneet olympialaisten tulosrajan. Maakohtainen maksimi on kuitenkin kolme urheilijaa.

Olympiakomitea tekee yleisurheilun viimeiset olympiavalinnat maanantaina. Suomi saa Tokioon verrattain suuren yleisurheilujoukkueen, sillä 14 urheilijaa on rikkonut kisoihin vaadittavan tulosrajan.

