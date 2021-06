Timo Koljoselle huippupesti Sulkapalloliiton valmennuskeskuksesta – Urheiluakatemian lajivalmentaja muuttaa Helsinkiin

Turun seudulla jo yli 25 vuotta sulkapalloilijoita valmentanut Timo Koljonen on valittu Sulkapalloliiton valmennuskeskuksen nuorten päävalmentajaksi. Pesti on kokopäiväinen, ja sen johdosta Koljonen muuttaa Helsinkiin, jossa valmennuskeskus toimii. Maajoukkueen päävalmentajaksi Sulkapalloliiton hallitus nimitti keskiviikkona entisen huippupelaajan Ville Långin. Uudet valmentajat työskentelevät tiiviissä yhteistyössä ja vetävät esimerkiksi lajivalmennukset yhdessä molemmille valmennusryhmille. Lisäksi valmentajilla on omiin vastuualueisiinsa liittyviä tehtäviä. Uusi valmentajatiimi aloittaa työnsä syyskuun alussa.

Nuorten päävalmentajana aloittava Koljonen on toiminut Turun seudun urheiluakatemiassa sulkapallon ja jalkapallon lajivastaavana. Hänen tähänastisen valmentajauran kohokohta on ollut kaarinalaisen Valtteri Niemisen valmentaminen historialliseen miesten kaksinpelin Suomen mestaruuteen viime vuonna ensimmäisenä Helsingin ulkopuolella harjoittelevana sulkapalloilijana. Viime vuosina Koljonen on ollut mukana sulkapalloilijoiden valmennuksen ohella ÅIFK:n jalkapalloilijoiden fysiikkavalmennuksessa.

– Aika oli itselleni otollinen tällaiseen muutokseen. Uudessa tehtävässä yhdistyy akatemiatoiminta ja huippu-urheilu, jotka ovat itselleni todella kiinnostavia asioita. Märskyssä (Mäkelänrinteen urheilulukiossa) ja sulkapallon valmennuskeskuksessa harjoittelee Suomen parhaita pelaajia, ja on hienoa päästä tekemään töitä heidän kanssaan.

– Haluan kuitenkin myös varmistaa, että toiminta Turussa jatkuu minun siirtyessä Helsinkiin ja kulttuuri pysyisi niin hyvänä, kuin se on nyt ollut, Koljonen toteaa Sulkapalloliiton tiedotteessa.

Turun kaupungin liikuntapaikkamestarina vuodesta 2013 saakka työskennellyt Koljonen on koulutukseltaan liikunnanohjaaja. Valmentaminen on kuitenkin innostanut häntä koko aikuisiän.

– Valmentajana minua kiinnostaa erityisesti urheilijaksi kasvaminen ja urheilijan kokonaisvaltainen valmentaminen. Elämä on niin paljon muutakin, kuin sulkapalloa. Urheilijan arki on välillä semmoista, että helposti unohtuu, mitä kaikkea muuta siihen liittyy.

– Itse haluan tehdä tiivistä yhteistyötä urheilijoiden kanssa, mutta nuorempien kohdalla koen, että myös perheen ja valmentajan välillä on hyvä olla riittävää keskustelua, jotta kaikilla on tietoa urheilijan kokonaisuudesta. Uskon, että suurin osaamiseni on nimenomaan kokonaisuuden suunnittelemisessa ja tukemisessa. Henkilökohtaisesti haluan myös itse päästä lähemmäksi kansainvälistä huippusulkapalloa, Koljonen pohtii.

