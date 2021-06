Silja Kosonen rikkoi SE:llä komeasti Tokion rajan

Silja Kososen ja Krista Tervon kaksintaistelu naisten moukarissa oli parasta antia Vaasassa maanantaina alkaneissa kaksipäiväisissä olympiarankingkisoissa.

Pidemmän korren veti lopulta raisiolainen Kosonen, jonka leka lensi komeasti SE-lukemiin 73.43. Kosonen paransi omissa nimissään ollutta entistä ennätystä 99 senttiä. Tulos on myös uusi 19-vuotiaiden maailmanennätys.

Toiseksi jäänyt Tervo ylitti hänkin kirkkaasti 70 metriä tuloksellaan 71.60. Vaasasta saamillaan rankingpisteillä myös Tervolla on edelleen mahdollisuus päästä Tokioon.

Miesten moukarikisan tulostaso jäi vaisuhkoksi. Voiton vei Tuomas Seppänen tuloksella 73.28 ennen Aleksi Jaakkolaa, jonka leka lensi lukemiin 72.86. Aaron Kangas jätettiin tylysti kolmanneksi tuloksella 72.70.

Naisten kuulakisan ykkönen oli Senja Mäkitörmä tuloksella 16.80.

Miesten pika-aidoissa Elmo Lakka juoksi selvään voittoon, mutta aika 13,64 ei ollut parasta Lakkaa, joka on jo olympiarajan rikkonut.

Kolmiloikassa ainoa osallistuja Simo Lipsanen jäi vaatimattomaan tulokseen 16.12.

Kisat jatkuvat Vaasassa tänään, ja mukana on muun muassa Wilma Murto naisten seipäässä. Miesten keihäskisan nimekkäin osallistuja on Lassi Etelätalo, jolta olympiaraja on edelleen rikkomatta.

Naisten sadan metrin aidoissa Nooralotta Nezirillä on viimeinen tilaisuus alittaa Tokion raja 12,84.