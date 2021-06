TuTo Volley kiinnitti lisää liigakokemusta – "Tulevan kauden joukkueen rakentaminen näyttää todella hyvältä"

Lentopallon Mestaruusliigaan noussut TuTo Volley on solminut tulevan kauden kattavat jatkosopimukset Roope Siliämaan ja Antti Karttusen kanssa. Liberona pelaava Siliämaa aloittaa nyt kolmannen ja yleispelaajana viihtyvä Karttunen toisen kautensa Turussa.

Siliämaa on pelannut Mestaruusliigaa aiemmin Rovaniemellä ja Joensuussa, kun taas Karttunen on esiintynyt Pielavedellä, Kuopiossa, Joensuussa ja Vammalassa. ­Turkulaisten urheilutoimenjohtaja Oskari Eko on tyytyväinen aiemminkin Mestaruusliigassa esiintyneen kaksikon jatkosopimuksista.

– Alusta asti oli tavoitteena saada mahdollisimman moni viime kauden runkopelaajista jatkamaan. Molempien herrojen kohdalla on edessä paluu liigaan ja heidän kauttaan saadaan voittavien suoritusten lisäksi paljon arvokasta kokemusta liigatoiminnasta kokonaisuudessaan.

Ekon mukaan TuTo Volleyn joukkueen rakentaminen seuran historian ensimmäiselle Mestaruusliigan kaudelle on sujunut erinomaisesti.

– Tällä hetkellä meillä on kasassa 12 pelaajasopimusta, joten tulevan kauden joukkueen rakentaminen näyttää todella hyvältä. Olemme saaneet juuri niiden profiilien pelaajia, joita tavoittelimme, Eko toteaa.