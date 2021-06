Suomen Olympiakomitean selvitys koronapandemian akuuteista vaikutuksista urheiluseurojen toimintaan ja talouteen nostaa esiin vakavan huolen seurojen tilanteesta. Selvityksen pohjana olevaan kahden tutkijan, Pasi Mäenpään ja Anni Pollarin, toteuttamaan kyselyyn vastasi toukokuun aikana 815 seuraa.

Selvityksessä saatujen vastausten perusteella arvioitiin koronan vaikutusta koko suomalaiseen seuratoimintaan. Arvion mukaan noin 350 000 säännöllistä harrastajaa on tauolla tai lopettanut seuratoiminnassa.

Noin 200 000 uutta harrastajaa ei ole tullut seuratoimintaan tai odottaa seuratoiminnan alkamista. Seurojen jäsenmäärä on pienentynyt noin 280 000 henkilöllä.

Olympiakomitean toimitusjohtaja Mikko Salosen mukaan tilanne on huolestuttava.

– Lajikohtaiset erot ovat suuria, mutta tilanne on joka tapauksessa vakava. Seuratoiminta on suomalaisen liikunnan ja urheilun kivijalka, joka koskettaa tavalla tai toisella lähes kolmasosaa suomalaisista. Kyseessä on Suomen suurin kansanliike, jonka kuihtumisella olisi merkittäviä vaikutuksia koko yhteiskuntaan, Salonen sanoo

Kyselyn perusteella urheiluseurojen tulot ovat laskeneet vuodesta 2019 keskimäärin 18 prosentilla. Seuroista 35 prosenttia on joutunut keskeyttämään toimintansa, joten seurat sopeuttivat talouttaan vähentämällä kilpailumatkustamista, perumalla leirejä ja siirtämällä varustehankintoja.

– Tämä ei ole tietenkään hyvä asia, jos säästöjä joudutaan hakemaan niin, että seurat eivät kykene toteuttamaan perustoimintojaan. Eniten haasteita on ollut seuroilla, joilla on korkeat kiinteät kulut. Työsuhteiset työntekijät ja omat liikuntatilat aiheuttavat kuluja, mutta toimintarajoitukset eivät ole mahdollistaneet tuloja. Sopeutumistoimina työntekijöitä on lomautettu ja jopa irtisanottu, Salonen harmittelee.

– Erilaiset korona-avustukset ovat toki auttaneet seuroja, mutta moni seura ei ole saanut lainkaan tukea, vaikka on sitä hakenut, ja lisäksi useat seurat ovat kokeneet tuen määrän pieneksi menetyksiin nähden.

Toukokuun 2021 kyselyssä 25 prosenttia seuroista vastasi koronapandemian aiheuttaneen seuralle erittäin paljon tai paljon ongelmia, kun keväällä 2020 vastaava osuus oli viisi prosenttia vähemmän. Salosen mukaan avoimissa vastauksissa moni totesi seuratoiminnan romahduksen rajan olevan lähellä.

– Vastauksista piirtyy kuva, että tähän asti on sinnitelty erityisjärjestelyin, mutta se tie on nyt kuljettu loppuun. Suurin huoli liittyi henkisiin vahinkoihin: vapaaehtoisten ja työsuhteisten jaksamiseen ja liikkujien innostuksen lopahtamiseen. Nämä vahingot eivät kaikilta osin ole vielä edes näkyvissä, Salonen arvioi.

Vaikka vastauksissa päällimmäiseksi nouseekin huoli seurojen toimintaedellytyksistä, mahtui joukkoon myös valonpilkahduksia.

– Moni seura on katsonut tämän murroshetken uudistumisen mahdollisuudeksi ja nyt koronan väistyessä näkymä tulevaisuuteen alkaa kirkastua, Salonen kertoo.

Koronan vuoksi urheiluseuratoiminta on käynyt 14 kuukauden ajan vajaalla teholla. Salosen mukaan erityiseksi huolenaiheeksi nousee jatkossa urheilijoiden, liikkujien ja vapaaehtoistoimijoiden paluu seuratoimintaan.

– Seurajohtajien arviot ennustavat haasteiden jatkuvan syksyllä 2021, vaikka kaikki toimintarajoitukset olisivat jo poistuneet. Seuratoimintaan lähivuosina tulevat ikäluokat pienenevät ja nyt korona on vielä estänyt monen liikuntaharrastuksen aloittamisen kokonaan, Salonen sanoo.

Selvitys kertoo, että koronan myötä liikuntatoiminnan ja -tapahtumien tekninen järjestäminen on vaikeutunut. Terveysturvallisuuden varmistaminen on lisännyt työmäärää samaan aikaan, kun seurojen resurssit ovat pienentyneet.

– Urheiluseuroille on annettava kiitosta siitä, kuinka hyvin ne ovat sietäneet vaikeita aikoja ja olosuhteita. Loputtomiin eivät seuratkaan veny, joten nyt tarvitaan laajaa kansallista yhteistyötä seurojen tulevaisuuden turvaamiseksi. Seuratoiminnassa on mukana 1,8 miljoonaa suomalaista, jotka pyörittävät taloudellisesti, sosiaalisesti ja yhteiskunnallisesti korvaamattoman arvokasta toimintaa. Tätä toimintaa Suomella ei ole varaa kadottaa, Salonen kiteyttää.