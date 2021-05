Paavo Nurmi Gamesiin supertähtiä ja maailmanmestareita naisten korkeushyppyyn ja miesten keihäskisaan

Kesäkuussa Paavo Nurmi Gamesissa on korkeushypyssä tuntumaa lajin kansainvälisten huippujen olympiakesän vireeseen.

– Naisten korkeushyppy on yksi kisojen kärkilajeista. Ella Junnilan kanssa ovat kilpailemassa viime kesänä 200 ylittäneet Ukrainan Jaroslava Mahutshih ja Julia Levtshenko sekä Venäjän Maria Lasitskene, kertoo Paavo Nurmi Gamesin urheilijahankinoista vastaava Arttu Salonen tiedotteessa.

Myös miesten keihäskisan kärkikaarti on vahvistunut. Johannes Vetterin ja Thomas Röhlerin ohella mukana on Dohan MM-kilpailujen maailmanmestari, Grenadan Anderson Peters.

Naisten korkeushypyn kärkinimet ovat kaikki Tokion olympiakisojen menestyjäehdokkaita. 19-vuotias ukrainalainen Mahutshih ylitti talvella hulppeat 206 ja voitti Euroopan hallimestaruuden. Levtshenko oli saman kilpailun neljäs.

Venäjän Lasitskenen ennätys on 206 ja hän on voittanut ulkona ja hallissa yhteensä viisi maailmanmestaruutta.

– Jotakin Lasitskenestä kertoo, että hän oli ensimmäisten venäläisten yleisurheilijoiden joukossa, jotka saivat luvan kilpailla Tokion olympialaisissa niin sanotun neutraalin lipun alla, Salonen sanoo.

Naisten korkeuskilpailuun on tulossa myös viime kesänä Oseanian ennätyksen 199 ponkaissut Australian Eleanor Patterson.

Hasse Sjögren Venäjän Maria Lasitskene on ylittänyt ulkoradoilla vähintään kaksi metriä joka vuosi 2014-2019. Viime kesänäkin ylittyi 197.

Turussa on tarjolla kova kinkerit myös moukarinheitossa. Kotimaiset huippunimet Krista Tervo ja Silja Kosonen saavat vastusta Yhdysvalloissa keväällä Ranskan ennätyksen 75,49 heittäneestä Alexandra Tavernieristä ja Puolan Malwina Kopronista, joka on tällä kaudella heittänyt 74,74.

– Turkuun on tulossa myös paluuta huipulle tekevä ME-nainen Puolan Anita Włodarczyk, Salonen sanoo.

Naisten 100 metrin aitajuoksun kotimaisesta juoksijakaartista Turkuun ovat tulossa Annimari Korte, Reetta Hurske, Matilda Bogdanoff ja Anni Siirtola, joille on haettu kansainvälisen tason vastusta.

Yksi suomalaisten kilpakumppaneista on Jamaikan Brittany Anderson, joka juoksi toissakesänä Joensuussa junioreiden ME:n 12,71. Kuluvana keväänä Anderson pinkaisi Irvinessä Kaliforniassa 2,1 metriä sekunnissa puhaltaneessa myötäisessä 12,69.

Aiturihuipuista Paavo Nurmi Gamesissa mukana ovat myös Torúnin EM-kilpailujen 60 metrin aitajuoksun finalistit Unkarin Luca Kozak ja Puolan Pia Skrzyszowska. Kozak juoksi viime kesänä Unkarin ennätyksen 12,71 ja on kevään mittaan pinkonut ajan 12,81. Skrzyszowska pudotti hiljattain ennätyksensä 12,92:een.

– Miesten pika-aidoissa kotimaiset kärkinimet ovat Elmo Lakka ja Ilari Manninen ja heille on hyvät kirittäjät, Salonen sanoo

Mukana ovat 13,29 viime kesänä juossut Sveitsin Jason Joseph, joka voitti toissa kesänä alle 23-vuotiaiden Euroopan mestaruuden sekä Puolan Damian Czykier, jonka ennätys on 13,27. Kirittäjänä aidoissa on myös Etelä-Afrikan Antonio Alkana, jonka ennätys on 13,11.