Loimaalaisjoukkueet täydentyvät: Antti Ropponen Hurrikaaniin ja Teemu Knihtinen Bisonsiin

Loimaalaiset palloilujoukkueet hankkivat uusia pelaajia ensi kauden joukkueisiinsa. Perjantaina lentopalloliigaa pelaava Hurrikaani kertoi tehneensä sopimuksen Antti Ropposen kanssa, ja Korisliigaan palavaa LoKoKo Bisons kertoi joukkueensa täydentyvän Teemu Knihtisellä.

Hakkuri Ropponen, 25, palaa Hurrikaani-paitaan 1-vuotisella sopimuksella. Vasenkätinen hakkuri on tuttu mies loimaalaisyleisölle, sillä tuleva kausi on hänelle kaikkiaan neljäs seurassa.

– Tuttu mesta ja ympäristö, joten on mukava tulla takaisin Loimaalle. Joukkueessa on nuoria ja todella lupaavia pelaajia niin eiköhän tehdä kovasti duunia pilke silmäkulmassa kohti uutta kautta. Usko tulevaan kauteen on vahva, itsevarmuutta uhkuva hakkuri kertoo seuran tiedotteessa.

Keväällä 1. divisioona A:n voittanut LoKoKo Bisons rakentaa joukkuetta palatakseen liigatasolle. Uusin hankinta on kouvolalainen Teemu Knihtinen, 22. Kouvojen kasvatti debytoi liigassa jo kaudella 2014–15 ollessaan vasta 16-vuotias. Sittemmin liigapelejä on v kertynyt 153 kappaletta lisää.

– Lähdin hakemaan jotain uutta. Tulevalle kaudelle odotukset keskittyvät lähinnä siihen, että joukkue olisi kilpailukykyinen. Esimerkiksi playoff-paikka olisi hyvä saavutus. Bisonsin tarjoama mahdollisuus kantaa vastuuta kiinnosti, Knihtinen kertoo seuran tiedotteessa.

Viime kausi oli Knihtiselle tilastollisesti uran paras. Miehen keskiarvot olivat 23 peliminuutissa kiitettävät 8 pistettä ja 6 levypalloa ottelua kohden. Knihtisen kolmen pisteen heittoprosentti oli peräti 4, mikä on kova lukema nuorelle miehelle.