Korisliiga-paluuseensa valmistautuva LoKoKo Bisons on sinetöinyt ensi kauden valmennuskaksikkonsa. Divari-mestaruuteen Bisonsin luotsanneen Darko Mihajlovicin kanssa on sovittu 2+1-vuotisesta jatkosta, ja hänen aisaparikseen on kiinnitetty nuori forssalaistaustainen Konsta Mastomäki yksivuotisella sopimuksella.

Mihajlovicin ensimmäinen kausi Bisonsin peräsimessä oli menestys joukkueen noustua takaisin pääsarjatasolle. Runkosarjassa Bisons kärsi vain kaksi tappiota, ja playoff-kevään aikana joukkueen noustessa yhä selkeämmin sarjan parhaaksi joukkueeksi, ei noususta loppujen lopuksi ollut epäselvyyttä.

Joukkueenjohtaja Heikki Perho on tyytyväinen valmennuskaksikon löytymiseen jo tässä vaiheessa kevättä.

– Ensimmäinen kausi oli tuloksellisesti erinomainen, ja olemme olleet erittäin tyytyväisiä Darkon erittäin kovaan työmoraaliin ja omistautumiselle joukkueen ja seuran eteen. 2-vuotinen sopimus tuo jatkuvuutta ja osoittaakin meidän tähtäimemme olevan pitkäjänteisessä työssä. Olemme tyytyväisiä myös siitä, että Marko Mäkilä ja Eero Aaltonen jatkavat valmennusryhmässä Konstan liittyessä uutena palasena mukaan, Perho selvittää seuran tiedotteessa.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Päävalmentaja Mihajlovic on tyytyväinen uuteen mieheen valmennusryhmässä.

– Minun, Konstan ja Markon tulee istua alas ja keskustella roolituksesta kunnolla. Konsta on nuori ja innokas valmentaja ja hänen tulee myös saada vastuuta valmentaa, jotta koko valmennusryhmämme kehittyy.

– Olen todella iloinen, että organisaatio antoi Konstalle mahdollisuuden, sekä meidän valmennukseemme yhden lisämiehen, sillä työmäärä kasvaa sarjanousun myötä, hän kertaa.

Serbialais-itävaltalainen korisvalmentajan ei juuri tarvinnut pohtia jatkoaan, vaan päätös pysymisestä Loimaalla syntyi helposti.

– Olemme jo pystyneet asettamaan tietynlaisen ammattimaisen lähestymiskohdan asioihin ja halusimme saada jatkuvuutta organisaatioon. Henkilökohtaisesti tunnen oloni erittäin mukavaksi Loimaalla niin yksityisesti kuin ammatillisesti. En edes harkinnut mitään muita vaihtoehtoja seuraaville vuosille vaan halusin jatkaa projektia Loimaalla. – Ensimmäinen Korisliiga-vuosi tuo varmasti jonkinlaisia haasteita, sillä lähtökohtamme sarjassa muuttuu. Viime kaudelle olimme ennakkosuosikkeja, mutta tulevaan kauteen me olemme enemmän altavastaajan asemassa. Odotan innolla miten kehitymme seuraavan kahden vuoden aikana.

Sopimustaan kommentoimaan tavoitettu Mastomäki on luonnollisesti innoissaan uudesta pestistään.

– Bisonsin yhteydenotto tuli pienenä yllätyksenä viime kauden jälkeen. Viime kaudella olin FoKoPo:ssa apuvalmentajana Divari-B:ssä ja kausi ylitti odotukset ehdottomasti. Darkon kanssa on keskusteltu roolituksesta valmennuksessa ja se totta kai tarkentuu vielä kesän mittaan. Lähden erittäin motivoituneena tekemään töitä kovatasoisessa ympäristössä ja Darkon apukäsinä, Mastomäki puolestaan sanoo.