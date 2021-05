Turun Sanomien kuntavaalipaneelit jatkuvat tiistaina 11.5. Silloin valokeilaan nostetaan Turun liikunta ja urheilu.

Keskustelua pääsee seuraamaan suorana lähetyksenä TS:n verkkosivuilta klo 18.30 alkaen. Noin puolitoista tuntia kestävän paneelin voi katsoa myös jälkikäteen tallenteena.

Liikunta on ajankohtainen aihe kuntavaaleissa, sillä Turku valmistelee parhaillaan suunnitelmaa koko liikuntapaikkaverkkonsa tulevaisuudesta. Seuraava valtuusto pääsee linjaamaan, mitä puretaan ja minne rakennetaan.

Todennäköisesti valtuusto saa myös päätettäväkseen ehdotuksen nuorten liikuntapaikkojen ilmaisuuden poistamisesta. Näiden asioiden lisäksi seitsemältä ehdokkaalta kysytään muun muassa korona-aikana lopettaneiden lasten kohtalosta, Turun arvokisahaaveista ja perusliikkujan olosuhteista.

Mitä urheiluun ja liikuntaan liittyvää sinä haluaisit kysyä ehdokkailta? Mikä Turun liikuntapalveluissa mättää tai mitä urheilupaikkoja kaupunkiin tarvittaisiin lisää? Jätä kysymyksesi alla olevaan laatikkoon viimeistään ti 10.5. kello 15.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Paneelin osallistujista löytyy paljon ehdokkaita, joille huippu-urheilu on tuttua omasta elämästä. Vesa Hanski (r) on entinen olympiatason uimari ja myös jääkiekosta tuttu Juhani Tamminen (kesk) on osallistunut viiden renkaan kisoihin.

Sini Häkkisen (kok) palkintokaapista löytyy kuusi lentopallon Suomen mestaruutta LP Viestin paidasta, ja myös edelleen uraansa jatkava jalkapalloilija Timo Furuholm (vas) on päässyt juhlimaan SM-kultaa. Mika Maaskola (sd) on puolestaan entinen huippumaileri.

Muista osallistujista Mikko Raita (ps) työskentelee personal trainerina ja Kari Jakobsson (vihr) on kuntosuunnistaja.

Kuntavaalipaneelin vetävät Turun Sanomien urheilutoimituksen Maria Vesterinen ja Harri Ahola.

Suora lähetys Turun Sanomien Painopajasta alkaa tiistaina kello 18.30.