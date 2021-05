Turun Sanomien kuntavaalipaneelit jatkuivat tiistaina 11.5. ja valokeilaan nostettiin Turun liikunta ja urheilu.

Kuka kuntavaalipanelisteista arvioi Turun liikuntapaikkatilanteen surkeimmaksi, kuka haluaisi enemmän yksityistä liikuntapaikkarakentamista, entä kuka puhui hiihtolatujen puolesta?

Katso suoran lähetyksen tallenteesta myös, mikä olisi ehdokkaiden mielestä se kaikkein tärkein Turun liikuntapaikkarakentamisen kohde.

Paneelin osallistujista löytyy paljon ehdokkaita, joille huippu-urheilu on tuttua omasta elämästä. Vesa Hanski (r) on entinen olympiatason uimari ja myös jääkiekosta tuttu Juhani Tamminen (kesk) on osallistunut viiden renkaan kisoihin.

Sini Häkkisen (kok) palkintokaapista löytyy kuusi lentopallon Suomen mestaruutta LP Viestin paidasta, ja myös edelleen uraansa jatkava jalkapalloilija Timo Furuholm (vas) on päässyt juhlimaan SM-kultaa. Mika Maaskola (sd) on puolestaan entinen huippumaileri.

Muista osallistujista Mikko Raita (ps) työskentelee personal trainerina ja Kari Jakobsson (vihr) on kuntosuunnistaja.

Kuntavaalipaneelin vetävät Turun Sanomien urheilutoimituksen Maria Vesterinen ja Harri Ahola.

