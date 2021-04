Euroopan parhaat naisgolfarit Turkuun vasta heinäkuussa – Ruissalon osakilpailu siirtyy kuukaudella eteenpäin

Naisten Euroopan kiertueen Turun osakilpailu Ruissalon Aura Golfissa siirtyy kuukaudella eteenpäin. Kilpailu järjestetään alkuperäisestä aikataulusta poiketen vasta 15.–17. heinäkuuta. Syynä ovat koronatilanteen aiheuttamat epävarmuustekijät.

Järjestelyissä on koronatilanteen takia koko ajan varauduttu eri skenaarioihin, joista yhtenä oli kilpailun siirtäminen. Vaikka viranomaisten kanssa käydyissä neuvotteluissa signaalit ovat olleet varovaisen positiivisia, päädyttiin yhdessä myöhäisempään ajankohtaan. Eniten vaakakupissa painoivat voimassa olevat rajoitukset ja yleisön sekä yhteistyökumppaneiden oheistapahtumien kohtalo.

– Kun heinäkuulle aukesi vapaa kisaviikko Euroopan kiertueen kalenterissa toisen kisasiirron takia, syntyi päätös suhteellisen nopeasti. Näin varmistamme tasokkaan ja monipuolisen kisatapahtuman, ja pystymme palvelemaan suomalaisyleisöä paremmin. Toki kaikki järjestelyt toteutetaan edelleen terveysturvallisesti, promoottori Juha Juvonen Golfliitosta kertoo tiedotteessa.

Myös kisajärjestäjä Aura Golf on tyytyväinen suurkilpailun siirtämiseen.

– Pääkiertueen paluuta Suomeen on odotettu kymmenen vuotta, ja uskomme että kuukauden lisäodotus tässä vaiheessa palkitaan. Toivottavasti pääsemme nyt lähemmäs koko golfkansan juhlaa, ainakin Aura Golf on valmiina ja innoissaan, toiminnanjohtaja Sami Pere summaa.

Gant Ladies Openin televisioinnista käytiin pitkään neuvotteluja, joten merkittävä tekijä uudelle kisa-ajankohdalle oli myös televisioinnin siirron onnistuminen. Televisiointi mahdollistaa laajan valtakunnallisen yleisön, ja kilpailutunnelmia Ruissalosta välittävät sekä Yle että Ruutu. Yle lähettää finaalipäivän ratkaisuhetkiä suorassa lähetyksessä noin kolmen tunnin ajan ja Ruutu-palvelu puolestaan seuraa kilpailua heti avauspäivästä lähtien.

– Golfbuumin ja suomalaispelaajien kilpailullisen menestyksen myötä TV-kanavat ovat rakentamassa uudenlaista suhdetta golfiin, Golfliiton myynti- ja markkinointijohtaja Kimmo Rantamäki iloitsee.

Heinäkuussa olympiagolfin paikat on jo jaettu, ja Turun LET-osakilpailu toimiikin monelle pelaajalle viimeisenä lämmittelynä ennen Tokion olympialaisia. Mahdollista on, että Ruissalossa olympiakuntoaan virittelevät molemmat Suomen todennäköiset edustajat Sanna Nuutinen ja Matilda Castrén. Castrénin pääasiallisella työpaikalla Yhdysvaltain LPGA-kiertueella on kisa tuolloin, mutta isompiin jenkkikisoihin mukaanpääsy on vielä epävarmaa.

Euroopan kiertueen uusi ajankohta aiheuttaa ruuhkaa kotimaan kisakalenterissa, ja edessä ovatkin varsinaiset golfin superviikot.

Ruissalon kisan kanssa samaan aikaan 14.–17.7. pelataan lyöntipelin SM-kilpailut Master Golfissa, Espoossa. Seuraavalla viikolla 22.–24.7. pohjoismainen satelliittikiertue rantautuu Vantaalle, ja samalla junioreiden EM-kilpailut pelataan Vierumäellä. Huippugolfin putken päättävät Tokion olympiagolf 29.7.–7.8. ja miesten Euroopan haastajakiertue Vierumäellä 5. elokuuta alkaen.