Atte Perttu jatkaa Uudessakaupungissa – Korihaiden kotimainen pelaajarunko alkaa olla koossa

Korisliigassa pelaava Uudenkaupungin Korihait on tehnyt jatkosopimuksen Atte Pertun, 31, kanssa. Kokenut laituri aloittaa näin syksyllä jo 12. kautensa Korisliigassa ja toisen Uudessakaupungissa. Pertun jatkosopimus on mallia 1+1.

Helsinkiläisen Panttereiden kasvatti Perttu on vuosien aikana nähnyt läpileikkauksen suomalaisesta koripallosta. Pääsarjaotteluita on kertynyt yhteensä 366 kuudessa eri seurassa. Suomen mestaruuden Perttu on voittanut keväällä 2017 Katajassa.

– Minulle tuli Korihaista tunne, että he haluavat minun jatkavani ja uskon, että Korihailla on kilpailukykyinen joukkue ensi kaudella, Perttu kertoilee syitä jatkosopimukselle seuran tiedotteessa.

202-senttinen Perttu saapui viime kaudeksi haipaitaan. Pertun mukaan edeltävä kausi 2019–2020 oli henkisesti rankka paikallisvastus Ura Basketissa, mutta Korihait ja uusikaupunkilaisyhteisö sai koripallokipinän takaisin liekkeihin.

– Viime keväänä takki oli aika tyhjä ja lopettamistakin harkitsin. Syksystä lähtien Korihaissa on asiat hoidettu mallikkaasti kentän ulkopuolella. Seuran ihmiset sekä joukkuekaverit ovat olleet mukavia. Treenaaminen oli kivaa, koris oli kivaa, ja voisi sanoa, että kipinä ja rakkaus lajiin syttyi uudelleen viime kauden aikana, paljastaa Perttu.

Perttu pelasi ehjän kauden lukuun ottamatta viimeisissä otteluissa tapahtunutta loukkaantumista. Peliminuutteja kertyi keskimäärin koko uran kolmanneksi isoin määrä ja pistekeskiarvokin oli uran kolmanneksi korkein (4,8 pist).

– Viime kausi oli henkilökohtaisesti ihan ok. Mielestäni se oli sellainen kausi, jonka päälle on hyvä lähteä rakentamaan tulevaa kautta. Ja nyt kun ympäristö on tuttu niin uskon, että on helpompi sopeutua ja aloittaa ensi kausi, pohtii Perttu.

Korihaiden Päävalmentaja Jarno Nikula pitää kokeneen Pertun jatkamista Korihaissa hyvänä asiana.

– Isoon päähän tarvitaan pelaajia. Atte on erittäin motivoitunut pelaaja, jonka arvo ei aina näy tilastoissa. Atte pääsi viime kauden edetessä paremmin meidän kuvioihin mukaan, joten tästä on hyvä jatkaa ensi kauteen. Lisäksi Atte on kaikin puolin hyvä tyyppi ja huippujätkä, kehuu Nikula.

Pertun lisäksi Korihailla on tällä hetkellä pelaajasopimukset Manuel Barnesin, Aamos Nikulan, Tommi Lehtosen ja Jaakko Lahden kanssa. Valmennuksesta vastaavat Jarno Nikula ja Teemu Turunen. Lisäksi fysioterapeutti Leena Lalla vahvistaa edustusjoukkueen valmennustiimiä kahden vuoden sopimuksella.