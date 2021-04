Lentopalloseura TuTo Volleyn hallitus on päättänyt käyttää 1-sarjan voiton myötä tulleen mahdollisuuden hakea paikkaa lentopallon Mestaruusliigaan kaudelle 2021–2022, seura tiedottaa.

– Kuten aiemmin keväällä ilmoitimme, niin tavoite on nousta Mestaruusliigaan jo kaudeksi 2021–2022. 1-sarjan voiton myötä ansaitsimme mahdollisuuden hakea liigapaikkaa ja kun koronakaudesta huolimatta pääsemme liikkeelle taloudellisesti puhtaalta pöydältä, niin hölmöä se olisi ollut jättää tilaisuus käyttämättä, kommentoi TuTo Volleyn urheilutoimenjohtaja Oskari Eko.

TuTo Volley voitti kuluneella kaudella kaikki runkosarjan 20 ottelua. Kauden ainut tappio tuli tilille ensimmäisessä finaalissa Kyyjärvellä. Seura juhli mestaruutta viikko sitten toisen finaalin ja sen jälkeisen kultaisen erän voiton myötä.

Lentopallon Mestaruusliiga tekee kokonaisarvioinnin liigapaikan hakijan osalta. Saman prosessin käyvät läpi kaikki viime kaudella pelanneet seurat. Mestaruusliiga arvioi vuosittain liigalisenssin kelpoisuusehtojen täyttymisen.

– On ollut mahtavaa seurata TuTo Volleyn energiaa ja otteita 1-sarjassa. Kova työ on tuottanut tulosta ja sarjavoiton lisäksi on nyt mahdollisuus hakea liigapaikkaa. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota hakijan organisaation laajuuteen, pelaajamateriaaliin ja valmennukseen. Talouteen liittyen arvioidaan liigatason budjetin saavuttamiseen liittyviä tekijöitä. Lentopallon Mestaruusliiga tekee arviointityön ja päätökset toukokuun puoleen väliin mennessä, toteaa Mestaruusliigan tapahtumista, markkinoinnista ja myynnistä vastaava johtaja Riia Martinoja.

Liigapaikan hakijan arvioinnin lisäksi päätöksiin vaikuttavat myös Mestaruusliigan kokonaisarvio, mikäli joukkuemäärä kasvaisi kymmenestä joukkueesta yhteentoista. Tarkastelussa huomioidaan laajempi analyysi pelaajamateriaalin valtakunnallisesta riittävyydestä, mikäli joukkuemäärä kasvaisi.

TuTo Volley kertoo tulevan kauden pelaaja- ja valmentajasopimuksista vasta sarjapaikan varmistuttua.