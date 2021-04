Manuel Barnes vaihtaa Kristikasta Korihaihin

Koripalloliigaa pelaava Uudenkaupungin Korihait on tehnyt kahden vuoden sopimuksen ranskalais-suomalaisen laiturin Manuel Barnesin kanssa. Barnes on pelannut kaksi edellistä kautta Kristika Turussa sarjaporrasta alempana.

– Tämä on minulle hyvä mahdollisuus kehittyä pelaajana, joten olen innoissani tulevista vuosista. Kaksi hyvää kautta Turussa sekä Korihaiden suunnitelmat tulevaisuutta varten vakuuttivat minut palaamaan takaisin Korisliigaan, kommentoi Barnes sopimustaan Korihaiden tiedotteessa.

Korihaiden päävalmentaja Jarno Nikula arvioi Barnesin tuovan joukkueeseen kokoa ja heittovoimaa.

– Barnes on fyysinen ja heittovoimainen pelaaja, jolla on alla kaksi hyvää kautta Turussa. Hän tuo nuoreen joukkueeseen lisää kokemusta, kertoo Nikula.

28-vuotias Barnes on syntynyt Ranskan Marseillessa ja omaa sekä Suomen että Ranskan kansalaisuuden. Koripalloura alkoi Kotkassa, jossa parimetrinen laituri pelasi ensimmäiset Korisliiga-minuuttinsa KTP-Basketin paidassa. Kausien 2008–10 aikana Barnes pelasi 24 ottelussa keskimäärin reilun kahden minuutin peliajalla.

Kotkassa vietettyjen juniorivuosien jälkeen tie vei Yhdysvaltoihin. Siellä Barnes pelasi yhden kauden ajan Saint Maryn yliopistossa ja kolme kautta Bakerin yliopistossa.

Suomeen Barnes palasi kausiksi 2016–18, mutta vastuu Kotkassa jäi odotettua pienemmäksi. Kaudeksi 2018-19 Barnes siirtyi synnyinmaahansa kolmanneksi korkeimmalle sarjatasolle Lourdesin joukkueeseen.

Kaksi edellistä kautta Barnes on edustanut 1. divisioona A:ta pelaavaa Kristika Turkua, jossa hän on ollut joukkueen avainpelaajia. Menneellä kaudella pisteitä kertyi reilut 16 ja levypalloja vajaat seitsemän per peli.

