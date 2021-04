Loimu jatkaa Dalqvistin komennossa – Raisiossa luotetaan myös ensi kaudella omiin kasvatteihin

Raisiolainen Loimu jatkaa lentopalloliigassa viime kaudelta tutun valmennuksen johdolla. Ruotsalainen Per-Erik Dalqvist apunaan valmentaja Mika Rantanen ja videovalmentaja Ari-Heikki Kulmala jatkaa nuoren ryhmän kehittämistä.

Pelaajista kuuden kanssa on nyt tehty jatkosopimukset. Joukon nuoruutta kuvaa hyvin se, että tämän hetken sopimuspelaajista vanhin on 21-vuotias Tomi Saarinen.

– Oman rungon jatkosopimukset ovat seuran tulevaisuuden kannalta erittäin tärkeitä. Jatkoimme harjoittelua suoraan viimeisen liigapelin jälkeen, ja fokus on tällä hetkellä puhtaasti yksilötaitojen hiomisessa ja voiman hankkimisessa. Kaikki ringissä olevat pelaajat työskentelevät kovasti ja ovat nälkäisiä kehittymään edelleen, kommentoi Dalqvist Loimun tiedotteessa.

Saarisen lisäksi Loimulla on sopimukset yleispelaajista Väinö Rahkon, 20, Sebastian Pozo Hernandezin, 19, ja Eetu Kulmalan, 20, kanssa. Keskitorjuja-, libero- ja passariosastoilla on sopimukset Eetu Mäen, 19, Aatu Kulmalan, 20, ja Tomi Saarisen kanssa. Rahkon ja Pozo Hernandezin kanssa tehtiin uudet 2+1-vuotiset sopimukset. Mäen uusi sopimus on muotoa 1 + 1. Kulmalan kaksosten ja Saarisen kanssa käytettiin nyt aiemmassa sopimuksessa ollut optiovuosi.

Loimun on tarkoitus täydentää kotimaista runkoa kahdella ulkomaalaisvahvistuksella. Viime kauden lopussa koossa olleesta joukkueesta varmuudella maisemaa vaihtaa passari Lasse Jylhä, jonka tilalle Loimu kartoittaa tällä hetkellä vaihtoehtoja.