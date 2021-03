purjehdus Sinem Kurtbay ja Janne Järvinen purjehtivat Nacra 17 -luokassa Suomelle maapaikan Tokion olympialaisiin. He sijoittuivat Lanzarote International Regattassa perjantain ensimmäisessä lähdössä neljänneksi, minkä ansiosta heidän kokonaispistemääränsä ennen 10 parhaan venekunnan mitalilähtöä on 105. Paikkaa tavoitelleella Kreikalla saldo on 128, ja 23 pisteen ero riittää varmistamaan Suomelle paikan.

– Tosi siistiä, mutta en voi vielä uskoa, että tämä on totta. Tänään jännitystä toi kova tuuli ja aallokko, mutta muuten jännitin yllättävän vähän, Kurtbay kommentoi Suomen Purjehdus ja Veneilyn tiedotteessa.

– Hyvä fiilis. Pitkä projekti on saatu viimein päätökseen. Jätimme ratkaisun tarkoituksella viimeiseen päivään, Järvinen virnisti.

49er FX -luokassa Suomi jäi maapaikkakarsinnassa kolmanneksi eikä näin saavuttanut Euroopan kiintiön viimeistä paikkaa. Sen vei Belgia. Ronja Grönblom ja Veera Hokka sijoittuivat 12:nneksi ja Noora Ruskola ja Mikaela Wulff 14:nneksi.

– Lämpimät onnittelut urheilijoille Nacra 17 -maapaikasta. 49er FX -luokassa emme paikkaa saavuttaneet, mutta kuten tulokset osoittavat, meillä on luokassa huikea potentiaali Pariisiin 2024, Suomen Purjehdus ja Veneilyn valmennuspäällikkö Vili Kaijansinkko sanoi.