Lentopallon naisten Mestaruusliigajoukkue LP Kangasalan joukkueessa on todettu koronatartunta tänään perjantaina. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin tartuntatautiviranomainen on samalla asettanut joukkueen kahden viikon ajaksi karanteeniin, ja joukkueen toiminta on keskeytettynä pääsiäiseen saakka.

Koronatapaus vaikuttaa merkittävästi pudotuspelien jatko-ohjelmaan, sillä LP Kangasalan ja Kuusamon Pölkyn välinen ottelusarja menee sen johdosta tauolle. Runkosarjan ylivoimaisesti voittanut LP Kangasala voitti ensimmäisen välieräottelun tiistaina 3–0.

Lentopalloliiton pääsarjaryhmän päätöksen mukaan pudotuspelijoukkueen estyessä pelaamasta sarjaohjelmaan merkittyjä pelejä koronavirukseen liittyvien viranomaismääräysten vuoksi, päättyvät joukkueen pelit päätöshetkeen.

Koronatapauksella on merkittävä vaikutus myös salolaisen LP Viestin jatko-ohjelmaan. LP Viesti ja Hämeenlinna ovat pelanneet kaksi välierää, joissa ne ovat tasanneet voitot. Loppuotteluun menijä on tarkoitus ratkaista lauantaina Salossa pelattavassa ottelussa.

Koronatilanteen takia kaikki miesten ja naisten Mestaruusliigojen pudotuspelisarjat oli tarkoitus pelata tänä keväänä lyhyen kaavan mukaan paras kolmesta -systeemillä.

Lentopalloliitto kertoo tiedottavansa pudotuspelien jatko-ohjelmasta myöhemmin.