Katso suora lähetys torstai-iltana: Futsal-kauden kuumin paikallisottelu TPK–Alastaro

Turun Sanomat näyttää torstai-iltana suorana lähetyksenä Futsalin ykkösen kauden kiinnostavimman ottelun Kupittaan palloiluhallista, jossa turkulainen TPK kohtaa Alastaron Urheilijat.

TPK on sarjassa kakkosena juuri Alastaron takana. TPK:lle ottelu on pakkovoiton paikka, mikäli turkulaiset haluavat vielä saavuttaa kolme ottelua enemmän pelanneen AU:n, joka on turkulaisista seitsemän pisteen päässä. Toisaalta myös TPK on hyvissä asemissa, sillä kolmantena majaileva vaasalainen FC Kiisto on joukkueesta pisteen päässä yhden ottelun enemmän pelanneena.

Koko kauden kahta muuta kärkijoukkuetta vähemmän otteluita pelannut TPK kohtaa myös vaasalaisryhmän loppuviikolla, kun Kiisto ottaa mittaa erinomaiseen talvivireeseen yltyneestä TPK:sta sen varsinaisessa kotiluolassa Samppalinnan palloiluhallissa lauantaina.

Alastaro ja TPK saatetaan hyvinkin nähdä keväällä neljän joukkueen liigakarsinnoissa, joihin yltää ykkösen kaksi parasta. Niihin osallistuvat myös Futsal-liigassa sijoille 11. ja 12. sijoittuvat joukkueet. Karsintojen kahdelle parhaalle aukeaa paikka ensi kauden liigaan.

Suora lähetys Futsalin ykkösen kärkikamppailusta käynnistyy torstaina 25.2. kello 19.30 tällä sivulla.

Ennen illan peliä on luvassa ennakkostudio, jossa ottelun ja kauden asetelmia käydään läpi TPK-ikoni Ville Paakkosen ja AU:n manageri Jesse Happosen kanssa.

Peli alkaa kello 20.

Ottelun selostaa Juha Hyssälä ja kommentaattorina kuullaan Paakkosta.