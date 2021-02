Miesten koripallomaajoukkue eteni EM-kisoihin voittamalla Sveitsin

Helsinki/Tbilisi

Suomen miesten koripallomaajoukkue eteni viidenteen perättäiseen EM-lopputurnaukseensa kukistamalla Sveitsin 92–84 Georgian Tbilisissä. Suomen EM-kisapaikka varmistui, kun Serbia voitti perjantain iltapelissä Georgian 92–66.

Päävalmentaja Henrik Dettmann ei tunnetusti ole ennustaja, mutta oli poikkeuksellisesti valmis lausumaan asiasta jo ennen iltapeliä.

– Erityisesti nyt, kun meillä on seuraava sukupolvi tulossa, on hienoa, että he pääsevät samaan jatkumoon kuin edellinen pelaajapolvi, Dettmann sanoi puhelimitse.

Dettmannin mainitsemaa seuraavaa sukupolvea edustivat perjantaina erityisesti Edon Maxhuni (17 pistettä), Utahin yliopistosta peliin matkustanut Mikael Jantunen (11/4) ja Elias Valtonen (8).

– Meidän nuorempien pelaajien homma on tuoda intensiteettiä. Vanhemmat kaverit kyllä tietävät, miten pelaavat, me yritämme tuoda erityisesti puolustusta, Valtonen sanoi pelin jälkeen.

"Sveitsi ei voi voittaa korin alla"

Nuoruuden energian lisäksi Suomen puolustuksessa näkyi uuden sukupolven taktiikkaa.

Kymmenen vuotta sitten alkaneen EM-lopputurnauspaikkojen sarjan aikana Suomen peli-identiteetti on rakentunut aggressiivisen ja omintakeisen joukkuepuolustuksen ympärille. Olennainen osa sitä on ollut vastustajan korinaluspelaajien tuplaaminen päätyrajan puolelta.

Sveitsiä vastaan tämä taktiikka oli kuitenkin hylätty kokonaan. Low post -pelaamisen merkitys korinteon väylänä on vähentynyt nopeasti viime vuosikymmenen aikana, eikä Suomi halunnut antaa Sveitsille kolmosia vaihtokauppana korinalustuplaamista vastaan.

Suomi puolusti low post -tilanteet yksi vastaan yksi, ja laskelma osoittautui oikeaksi. Sveitsi sai kakkosensa sisään 60-prosenttisesti, mutta kolmosensa vain 10/30.

– Me tiesimme, että heidän vaarallisuutensa perustuu hurlumhei-vauhtiin. Jos lähdemme juoksemaan sen perässä, olemme vaikeuksissa. Laskimme, että Sveitsi voi voittaa meidät vain todella hyvänä päivänä, ja se perustuisi kolmosiin. Laskimme, että Sveitsi ei voi voittaa meitä korin alla. Lisäksi match upit (taisteluparit) sopivat meille nyt paljon paremmin, kun meillä oli kolmos- ja nelospaikoilla hyvät puolustajat, Dettmann sanoi.

"Henkimaailman kysymyksiä"

Suomi pelasi vahvasti kolme ensimmäistä neljännestä ja johti parhaimmillaan 27 pisteellä, mutta Sveitsin viimeisellä neljänneksellä käyttämä paikkapuolustus passivoi Suomen hyökkäyksen täysin. Sveitsi vei viimeisen neljänneksen 36–21, ja viimeisellä minuutilla Suomi roikkui kehäköysissä kuin pelastavaa kongia odottava nyrkkeilijä.

Suomi johti 1.09 minuuttia ennen loppua 85–76, mutta menetti aikalisän jälkeen seuraavien 13 sekunnin aikana pallon kaksi kertaa. Tilanteessa 89–83 Ilari Seppälä otti hyökkääjän virheen ja Sveitsi tuli viiden pisteen päähän. Lopussa Petteri Koponen näytti arvonsa upottamalla ratkaisevat vapaaheitot ja nousemalla Suomen parhaaksi pistemieheksi (21).

– Varmaan se johtui olosuhteista, harjoittelun ja pallon liikkeen puutteesta. Juuri tuota vaikutustahan tuolla puolustuksella haetaan, ja juuri sen he saivat aikaan. Toisaalta jos he olisivat tehneet sen aikaisemmin, olisimme ehtineet tottua siihen. Se on henkimaailman kysymyksiä, Dettmann arvioi Sveitsin paikkapuolustuksen vaikutusta.