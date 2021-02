Golfin naisten Euroopan kiertue (LET) julkaisi perjantaina pitkään odotetun kisakalenterinsa. Vahvassa kalenterissa mukana on majorit ja LPGA:n yhteiskisat mukaan lukien 27 kilpailua. Palkintorahaa on jaossa ennätysmäärä, kaikkiaan yli 19 miljoonaa euroa. Kiertueen alku venyy toukokuulle, jolloin startataan Etelä-Afrikasta.

Rahakkaiden kaukomailla pelattavien kilpailujen lisäksi positiivista on etenkin Euroopan kisojen lisääntynyt määrä, esimerkiksi Ruotsissa pelataan kolme kilpailua pitkän tauon jälkeen. Kaikki viime vuonna peruutetut kisat on saatu mukaan, ja kilpailutahti on kesäkaudella kiivas. Kausi päättyy jälleen Espanjan finaalikilpailuun marraskuussa.

Suomalaisten katseet ja suurimmat odotukset kohdistuvat luonnollisesti kesäkuun kotikisaan, Aura Golfin kentällä Ruissalossa pelattavaan kilpailuun. Pääkiertue palaa Suomeen kymmenen vuoden tauon jälkeen herkullisista asemista. Pelaajista löytyy kokemusta ja menestystä nuoria haastajia unohtamatta. Kisaan pääsee mukaan arviolta 15 suomalaista.

Sanna Nuutinen, 29, pelasi viime vuonna uransa parhaan kauden ja sijoittui upeasti viidenneksi kiertueen rankingissa. Treenihulluksi tunnustautuva helsinkiläinen kolkutteli voittotaisteluissa pariin otteeseen ja tavoitteet on asetettu korkealle myös jatkossa – olisiko kotikisassa paikka iskeä?

– Kalenteri vaikuttaa huikealta, kotikisa on mahtava piste iin päälle. On aina upeaa pelata Suomessa, ja vielä upeampaa olisi voittaa siellä kotiyleisön edessä, Nuutinen sanoo Golfliiton tiedotteessa.

Kisa-areenana toimiva perinteikäs Aura Golf on tuttu paikka kaikille suomalaisille ja myös Nuutiselle. Kenttä soveltuu hyvin naisille, ja griineillä riittää haastetta parhaillekin puttaajille.

Ruissalon viheriöiltä on muistoja monella muullakin LET-pelaajalla. Vuoden 2013 amatöörien henkilökohtaiset EM-kisat Aura Golfissa vei nimiinsä Tanskan Emily Pedersen, joka voitti syksyllä LET-rankingin ylivoimaiseen tyyliin kolmella voittamallaan kisalla. Kahdeksan vuoden takaisten EM-kisojen nimilistasta löytyivät myös esimerkiksi Solheim Cup-tähdet Georgia Hall ja Anne van Dam sekä LET-rankingin nelonen Manon de Roey.

Kaikkiaan Gant Ladies Open -nimellä markkinoitavan kisan osallistujalistasta voidaan odottaa kivikovaa, sillä panoksia löytyy. Kausi alkaa suhteellisen myöhään, joten peli-intoa riittää varmasti kaikilla kesäkuussa. Edeltävällä viikolla pelataan yhteiskisa Ruotsissa miesten kanssa, ja lisäksi Suomen kisa on toiseksi viimeinen ennen Tokion olympiarankingin sulkeutumista.

Vaikka kesäkuuhun on vielä nelisen kuukautta aikaa ja golfkenttiä peittää parhaillaan paksu lumivaippa, ovat taustalla työt ovat jatkuneet jo pitkään. Yhteistyökumppanit, materiaalihankinnat, televisiointineuvottelut, vapaaehtoisten rekrytointi, pelaajapalveluiden luominen, catering ja tarvittavan infran mahdollistaminen – ison kilpailutapahtuman järjestäminen on mittava ja monipuolinen projekti. Järjestelyitä tekevät yhdessä promoottorina toimiva Suomen Golfliitto ja kokenut kilpailun järjestäjä Aura Golf.

– Olemme hyvin aikataulussa, eikä suuria yllätyksiä ole tullut. Yhteistyö on sujunut mallikkaasti kaikkiin suuntiin, tapahtumasta tulee varmasti hieno kohokohta Suomi Golfille. Keväämmällä LET:in henkilöstöä tulee tutustumaan kenttäkäynnille paikan päälle, Juha Juvonen Suomen Golfliitosta summaa.