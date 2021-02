Emil Ruusuvuori jatkoon Australian avoimissa – suomalaisässä kukisti Gael Monfilsin viiden erän taistelussa

Emil Ruusuvuori, 21, aloitti uransa ensimmäisen Australian avoimen tennisturnauksen pääsarjan ottelunsa upeasti voittamalla avauskierroksella 10. sijoitetun ja maailmanlistalla 11. sijalla olevan Gael Monfilsin lähes neljään tuntiin venyneen taistelun jälkeen erin 3–2. Erälukemat menivät ATP-rankingista 86. sijalta löytyvän suomalaisen eduksi 3–6, 6–4, 7–5, 3–6, 6–3.

– Tiukka viisieräinen ja urani pisin ottelu. Vastassa oli huippupelaaja, joten olen tyytyväinen voitostani. Pystyin kontrolloimaan pelin kulkua oikeastaan läpi ottelun. Hieman menimme molemmat ylös ja alas ottelun aikana, mutta se on luonnollista pitkissä Grand Slam -otteluissa, Ruusuvuori kertasi Suomen Tennisliiton tiedotteessa.

Ruusuvuori ja kokenut 34-vuotias ranskalaispelaaja eivät olleet aiemmin kohdanneet toisiaan. He olivat kuitenkin harjoitelleet yhdessä Melbournessa ennen alkuvuoden päätavoitetta. Vaikka maailmanlistan kärkipäähän lukeutuvan vastustajan kukistaminen saattaa kuulostaa jymypaukulta, ei se välttämättä ole sitä, kun tarkastelee Monfilsin viime aikojen otteita. Loppuvuodesta loukkaantumisesta kärsinyt pallotaituri oli nimittäin hävinnyt ennen Ruusuvuoren kohtaamista kuudesti peräkkäin. Hänen edellinen voittonsa on lähes vuoden takaa, Dubain turnauksesta 27. helmikuuta.

– Avain voittoon oli balanssi, eli aggressiivisuuden ylläpitäminen ja malttaminen. Viiden erän ottelut ovat ihan oma lukunsa, näitä hetkiä varten pelaamme. Sitä tuntee olonsa todella väsyneeksi ottelun jälkeen, mutta kesken ottelun adrenaliini ottaa vallan ja sen avulla jaksaa. Hieman tuli kramppejakin viidennessä erässä, mutta muuten oli hyvä olotila, Ruusuvuori pohti tiedotteessa.

Kolmisen viikkoa normaaliajankohtaa myöhemmin käynnistyneen Grand Slam -turnauksen toisella kierroksella Ruusuvuori saa vastaansa Pedro Martinezin. ATP-listalta sijaa helsinkiläisen alapuolelta löytyvä espanjalainen voitti avauskierroksen ottelussaan japanilaisen Yoshihito Nishiokan erin 3–1. Martinez on suomalaisässälle tuttu vastus, sillä pelaajat kohtasivat ATP:n haastajakiertueella kahteen otteeseen vuonna 2019. Ruusuvuori poistui molemmilla kerroilla kentiltä voittajana. Ottelu on ohjelmassa keskiviikkona.

– Hän on fyysinen pelaaja, joka laittaa todella paljon palloja kenttään. Myös hänellä on hyvä vire päällä, joten luvassa on varmasti kova ottelu. Otan positiiviset asiat tämän päivän ottelusta mukaan ja katsotaan kuinka toisella kierroksella käy, Ruusuvuori mietti.