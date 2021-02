Hurrikaani pysyy Jussi Heinon komennuksessa – "Jatkopäätös ei vaatinut pitkää mietintää"

Lentopallon Mestaruusliigan kestomenestyjä Hurrikaani-Loimaa ja joukkueen päävalmentaja Jussi Heino ovat sopineet uudesta sopimuksesta. Se on mallia 2+3 vuotta. Heino aloitti Hurrikaanin pestinsä kaudella 2018–2019, jolloin joukkue voitti runkosarjan ja sijoittui lopulta pronssimitaleille. Viime kaudella Hurrikaanin voittokulku riitti jälleen runkosarjan voittoon, mutta kevään ratkaisevat pudotuspelit jäivät pelaamatta maailmanlaajuisen pandemian katkaistua sarjatoiminnan. Tällä hetkellä joukkue on Mestaruusliigassa kolmannella sijalla.

Alun perin Heino hyppäsi Hurrikaanin peräsimeen vetämään kolmen vuoden projektia, jonka kulmakivenä oli kasvattaa sekä kehittää nuoria pelaajia. Tässä Heino sekä muu valmennustiimi on onnistunut erittäin hienosti.

Hurrikaani-Loimaan puheenjohtaja Harri Syväsalmi on mielissään jatkosopimuksesta.

– Lentopallossa joukkueen ja pelaajan kehittyminen vaatii pitkäjänteistä työtä ja laadukasta valmentamista. Jussi Heino tiimeineen on tehnyt hienoa työtä Hurrikaani-Loimaassa kolmen vuoden ajan ja olemme iloisia, että tämä työ voi nyt edelleen jatkua. Uskomme, että tämä antaa sekä pelaajillemme ja koko joukkueelle että loimaalaisfaneille ja yhteistyökumppaneillemme positiiviset odotukset myös tuleville kausille, Syväsalmi toteaa seuran tiedotteessa.

Hurrikaanilla on vahva halu jatkaa valitsemallaan tiellä nuorten pelaajien kehittäjänä. Siksikin toiminnanjohtaja Anssi Rämö on Heinon jatkosopimuksesta todella tyytyväinen.

– Olen erittäin iloinen, että päästiin tekemään jatkosopimus Jussin kanssa. Jussi on rautainen ammattilainen, jolla on kova vaatimustaso harjoittelun suhteen. Tämän lisäksi luottamus sekä kunnioitus valmennuksen ja seuranjohdon välillä on erittäin vahva, Rämö kertoo tiedotteessa.

Uusi sopimus oli päävalmentaja Heinolle helppo ratkaisu.

– Jatkopäätös ei vaatinut pitkää mietintää. Kaikki on sujunut omalta osaltani sovitusti. Omat ja seuran näkemys mihin joukkuetta halutaan viedä, ovat yhteneväiset. Ja itselläni riittää intoa tehdä näitä töitä, Heino miettii

Heino sekä Hurrikaani nähdään seuraavan kerran parketilla jo tänään kello 17 oululaista Ettaa vastaan. Koronarajoituksista johtuen ottelu pelataan Loimaalla ilman yleisöä.