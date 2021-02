Turkulainen biljardiammattilainen kärähti kokaiinista ja menetti SM-kultansa

Turkulainen biljardiammattilainen Kim Laaksonen kärähti kokaiinista viime vuoden SM-kisoissa. Laaksonen on monikymmenkertainen Suomen mestari poolissa, mutta viime elokuussa järjestetyissä kisoissa saavutetun 9-pallon kultamitalin hän menettää.

SM-kisoissa annetusta näytteestä löytyi bentsoyyliekgoniinia, joka on kokaiinin aineenvaihduntatuote. Kokaiini puolestaan on päihteenä urheilussa kielletty aine, josta seuraa aina kolmen kuukauden kilpailukielto, jos sitä on käytetty kilpailun ulkopuolella.

Suomen urheilun eettinen keskus (SUEK) antoi päätöksen kilpailukiellosta tammikuun lopussa ja tiedotti siitä tänään. Laaksonen on kuitenkin jo ehtinyt kärsiä rangaistuksensa, sillä hänet asetettiin väliaikaiseen pannaan jo syyskuussa.

SUEK:n lakiasiainjohtajan Petteri Lindblomin mukaan päätös olisi voitu antaa jo viime vuonna, mutta antidopingsäännöstön uudistuttua vuoden alussa se olisi voinut aiheuttaa turhaa pitkittymistä.

– Se päätettiin kuitenkin siirtää tälle vuodelle, koska uuden antidopingsäännöstön mukaan seuraamus tällaisesta rikkomuksesta on lievempi kuin vanhan säännöstön mukaan. Siirrolla vältettiin kaksinkertainen käsittely, koska Laaksonen olisi voinut hakea lievennystä päätökseen heti, kun uusi säännöstö tuli voimaan, Lindblom toteaa SUEK:n kotisivuilla.

Tapaus on siis hyvin samankaltainen kuin viime viikolla julki tullut aitajuoksija Lotta Haralan käry. Myös Harala kärsi kilpailukieltonsa syksyllä jo ennen kuin asia tuli julkiseksi.

Laaksonen hyväksyi rangaistuksensa, eikä aio valittaa siitä. SUEK:n mukaan selvityksessä ilmeni, että kokaiinia on käytetty kilpailun ulkopuolella.

