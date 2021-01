Lotta Harala joutui kilpailukieltoon dopingkäryn vuoksi – "On selvää, mistä kielletty aine on elimistööni joutunut"

Aitajuoksija Lotta Harala sai kolmen kuukauden kilpailukiellon, koska hänen kehostaan löytyi kiellettyä ainetta. Pika-aiturin elokuussa antamassa näytteessä oli viitteitä 5-metyyliheksaani-2-amiinista (1,4-dimetyylipentyyliamiini), joka on kilpailussa kielletty piriste.

Kilpailukielto alkoi jo lokakuussa ja päättyi tammikuussa, mutta se tuli julkiseksi vasta tänään, kun Suomen urheiluliitto ja Suomen urheilun eettinen keskus tiedottivat kärystä.

Harala selitti kielletyn aineen päätyneen kehoonsa kreatiinivalmisteesta. Hänen tavanomaisesti käyttämänsä tuote oli loppu, joten Harala hankki toisen valmistajan valmistetta.

Se sisälsi kuitenkin dopingkäryn tuottanutta ainetta, jota ei mainittu ainesosaluettelossa.

– On selvää, mistä kielletty aine on elimistööni joutunut, ja olen tehnyt kaikkeni sen selvittääkseni, mutta urheilijalla on kuitenkin äärimmäisen ankara vastuu, Harala totesi SUL:n tiedotteessa.

Kielletyn aineen pitoisuus näytteessä oli pieni, joten Antidopingasioiden kurinpitolautakunta hyväksyi Haralan selityksen tahattomuudesta. Maailman antidopingtoimisto Wadalla ja kansainvälisellä yleisurheiluliitolla (WA) on kuitenkin mahdollisuus valittaa päätöksestä.

Haralan suoritus elokuussa Espoon gp-kilpailussa hylättiin, mutta muut sen jälkeen juostut tulokset jäävät voimaan. SUL ei aio ryhtyä jatkotoimiin käryn takia.

– Kuten kurinpitolautakunta toteaa, Harala ei ole voinut omin toimin varmistua siitä, ettei kyseinen valmiste sisällä kiellettyä ainetta. Lisäravinteisiin liittyvät asiat on nostettava aiempaa terävämmin esiin meillä urheilijoille suunnatussa antidopinginformaatiossa sekä valmentaja- ja ohjaajakoulutuksessa, toimitusjohtaja Harri Aalto toteaa tiedotteessa.

Päivitetty klo 16.41: Muutettu kilpailukiellon päättymisaika maaliskuusta tammikuuksi