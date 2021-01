Urheilugaala: Raisiolaisesta Silja Kososesta vuoden nuori urheilija

Urheilutoimittajain Liitto on nimennyt vuoden 2020 Vuoden nuoreksi urheilijaksi yleisurheilija Silja Kososen (s. 16.12.2002 Raisio). Palkinto jaettiin Urheilugaalassa torstai-iltana.

Moukarinheittäjä Silja Kosonen voitti Turun Kalevan kisoissa elokuussa Suomen mestaruuden tuloksella 68,40. Aiemmin kesällä Kosonen oli heittänyt ennätyslukemikseen 71,34. Lähes kahdeksan metriä vuodessa ennätystään parantanut Kosonen on Suomen toinen 70 metrin ylittäjä, ja hän on Suomen kaikkien aikojen tilastossa toisena edellään vain Krista Tervo. Kososen tulos on 22-vuotiaiden ja 19-vuotiaiden Suomen ennätys.

Kososen ennätystulos on kova myös kansainvälisesti. Alle 20-vuotiaiden maailmanennätys naisten moukarissa on kiinalaisen Zhang Wenxiun vuonna 2005 heittämä 73,24.

Kosonen olisi ollut vahva mitalisuosikki nuorten MM-kilpailuissa Nairobissa, mutta kilpailut siirrettiin vuoteen 2021 koronaviruspandemian vuoksi.

Urheilutoimittajat äänestivät Vuoden joukkueeksi 2020 jalkapallon miesten A-maajoukkueen, joka sai 1 619 pistettä (259 ykkössijaa). Jalkapallon miesten A-maajoukkue oli ykkönen myös vuonna 2019.

Toiseksi äänestyksessä sijoittui jalkapallon naisten maajoukkue (1 236 pistettä, 109 ykkössijaa).

Vuoden 2021 Urheilugaalaa ei järjestetä yleisötapahtumana koronapandemiasta johtuen, vaan urheiluvuotta juhlitaan tällä kertaa tv-lähetyksessä. Urheilugaala lähetetään 14.1.2021 kello 20 alkaen suorana lähetyksenä Yle TV2-kanavalla ja Yle Areenassa.