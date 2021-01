Urheilutoimittajain Liiton valinnat lajien parhaiksi urheilijoiksi vuonna 2020 on tehty. Lajien parhaita urheilijoita on valittu vuodesta 1946 lähtien. Ensin lajeja oli mukana vain muutama, mutta lajivalikoima on vuosien mittaan jatkuvasti laajentunut. Tänä vuonna lajinsa paras nimettiin peräti 70 eri lajissa. Viime vuosi oli urheilunkin kannalta hyvin paljon tavallisuudesta poikkeava koronapandemian takia. Siksi lajin parasta urheilijaa ei valittu seuraavissa lajeissa: agility, kiipeily, rullakiekko, rullalautailu, taitouinti, uimahypyt ja vesipallo.

Vuoden urheilija -valiokunta valitsee lajien parhaat urheilijat, mutta urheilija on automaattisesti oman lajinsa paras, jos hän sijoittuu Vuoden urheilija -äänestyksessä Top 10-listalle. Jos kyseisellä listalla on useampia saman lajin edustajia, on korkeimmalle sijoittunut lajinsa paras.

Turun seudun urheilijat niittivät menestystä valinnoissa, sillä kymmenen Turun seudulla asuvaa tai seudulta kotoisin olevaa urheilijaa palkittiin lajinsa parhaana. Heidän joukkoonsa kuuluvat esimerkiksi Bayer Leverkusenin ja Suomen maajoukkueen monivuotinen huippumaalivahti Lukas Hradecky, jolle valinta oli jo uran neljäs. Muita Turun seudun palkittavia urhelijoita olivat Fanny Samppa (aerobic), Titta Keinänen (karate), Tommi Rantanen (maahockey), Eetu Retulainen (painonnosto), Henri Ruoste (ratsastus), Eeva Karppinen (soutu), Makwan Amirkhani (vapaaottelu) ja Henrik Goesch (triathlon). Lisäksi Jyväskylän Kirittärissä Suomen mestaruuden voittanut Turku-Pesiksen kasvatti Emma Körkkö valittiin vuoden pesäpalloilijaksi.

Vuoden jääkiekkoilijaksi valittiin Dallas Starsissa huippukauden pelannut Miro Heiskanen. Yleisurhelijoista paras oli ensimmäisen Suomen mestaruutensa voittanut pika-aituri Annimari Korte.

Vuoden urheilija valitaan huomenna torstaina Ylen suorassa lähetyksessä. Perinteistä urheilugaalaa ei vallitsevan tilanteen vuoksi tänä vuonna voida järjestää.