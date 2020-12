Suomen ykköshiihtäjä Iivo Niskanen on päättänyt ennakkotiedosta poiketen jättää 1. tammikuuta käynnistyvän maastohiihdon maailmancupiin kuuluvan Tour de Skin väliin. Päätös syntyi pitkän harkinnan jälkeen. Niskanen korostaa, ettei tällä hetkellä ole oikeaa tai väärää päätöstä.

– Punnitsimme asiaa monelta kantilta, plussia ja miinuksia on varmasti yhtä paljon. Lähtökohtaisesti Tour pitää hiihtää kokonaan ja olon tulee olla varma. Urheilullisesti tuloksen tekemiseen olisi varmasti ollut hyvät mahdollisuudet, mutta toisaalta terveysriskejä on olemassa. Päätin jatkaa kautta päätähtäin edellä, MM-kisojen ehdoilla ja niitä vaarantamatta, Niskanen sanoo Suomen Hiihtoliiton tiedotteessa.

Niskanen on aikaisemminkin jättänyt Tourin hiihtämättä kaudella, jolloin on arvokisat. Luottamus omaan kuntoon ja valmistautumiseen on hyvä.

– Tammikuussa tulee vielä hyviä kisoja, niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin. On Lahti sekä Falun, jonne tuli muun muassa yksi normaalimatkan kisa lisää. Ne on tarkoitus hiihtää ja sitä kautta rakentaa huippuvirettä kohti Oberstdorfia, Niskanen pohtii tiedotteessa.

Niskanen jatkaa harjoittelua kotimaassa tähdäten helmi-maaliskuun vaihteessa ohjelmassa oleviin MM-kisoihin.

Tour de Ski mitellään Sveitsin ja Italian Alpeilla Val Müstairissa, Toblachissa ja Val di Fiemmessä 1–10. tammikuuta.