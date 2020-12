Kaarinaan muodostelmaluistelun seniorijoukkue – Tavoite maailman huipulla

Turun seudun muodostelmaluistelijoilla on tähän asti ollut juniorisarjan jälkeen tiukkojen päätösten aika. Jos on halunnut jatkaa uraa huipulla, on ollut muutettava pääkaupunkiseudulle, koska muualla ei ole seniorisarjan joukkueita ollut.

Nyt tilanne muuttuu, sillä Kaarinan Taitoluistelijoihin ollaan perustamassa Suomen ja maailman huipulle tähtävä seniorisarjan joukkue.

– Tavoitteena on aloittaa harjoittelu huhtikuussa ja olla syksyllä valmiita kilpailukauteen, kertoo kaarinalaisten päävalmentaja Siiri Eskelinen.

Eskelinen on yhdessä Sini Lagercrantzin kanssa nostanut seuran juniorjoukkueen Dream Edgesin huipulle. Nyt työ jatkuu aikuisten sarjassa.

– Tämä on ollut unelmamme jo pitkään. Nyt näytti siltä, että kaikki palaset loksahtavat kohdalleen ja uskallamme joukkueen perustaa, Eskelinen sanoo.

Suomessa on seniorisarjan joukkueita vähän. Viime vuosina SM-kisoihin on osallistunut vain neljä pääkaupunkiseudun joukkuetta.

Toisaalta taso on kova, sillä kolme joukkueista on aivan maailman huipulla ja kilpailee vuosittain tasapäisesti kahdesta MM-kisapaikasta. Ja MM-kisoihin päässeet taistelevat tosissaan mitaleista.

– Me haluamme mukaan siihen ryhmään, joka MM-paikoista ja -mitaleista kamppailee, Eskelinen sanoo.

– Se on mielestäni ihan realistista. Ei nyt ensimmäisenä vuonna, mutta ajan kanssa.

Eskelinen perustaa itseluottamuksensa siihen, että Suomen huippujoukkueissa, helsinkiläisissä Rockettesissa, Marigoldissa ja Team Uniquessa, luistelee tällä hetkellä sellaisia urheilijoita, joiden kanssa kaarinalaiset ovat tasapäisesti kilpailleet juniorisarjoissa.

– Meillä on seniorisarjaan jo hyvä runko kasassa omista luistelijoistamme, vaikka koko juniorijoukkuetta ei ole tarkoitus sennuihin nostaa. Haluamme, että kaikki luistelevat oikean ikäisinä itselleen oikeassa sarjassa, Eskelinen kertoo.

Hän uskoo, että uusi seniorisarjan joukkue houkuttelee luistelijoita myös kauempaa.

– Etenkin, kun täällä on hyvät opiskelumahdollisuudet. Teemme aktiivista yhteistyötä Turun seudun urheiluakatemian kanssa, Eskelinen kertoo.

– Olemme saaneet yläkoulu- ja lukioikäisten kanssa selvää hyötyä siitä, että osa harjoittelusta on ollut kouluajalla eikä vasta sen jälkeen. Nyt selvitellään, miten tämä toimii korkea-asteen opiskelijoilla.

Uuden joukkueen nimi on jo päätetty. Juniorisarjassa tutuksi tullut Dream Edges tehdään tutuksi myös senioreissa.

– Otamme ensimmäisenä Suomessa käyttöön kasnainvälisen tavan, jossa juniori- ja seniorijoukkueilla on sama nimi. Uusi joukkue on siis Dream Edges Senior, Eskelinen kertoo.

Hän ja Lagercrantz ottavat valmennusvastuun senioreissa. Muu valmennustiimi on rakentumassa. Samoin Dream Edges Juniorin valmennuskuviot ovat vielä osin auki.

– Me jatkamme Sinin kanssa siinäkin jossain rooleissa, Eskelinen lupaa.