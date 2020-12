Välimäki jakoi viidennen sijan, Samooja tyytyväinen loppukauteensa

Sami Välimäki sijoittui viidenneksi Euroopan kiertueen finaalikisassa Dubaissa. Välimäki, 22, pelasi viimeisen kierroksen 69 lyönnillä, ja kiertueen tulokkaan kokonaistulos oli 276 (–12). Kilpailun voitti Englannin Matthew Fitzpatrick tuloksella –15.

Välimäki on kiertueen Race to Dubai -listalla 11:s, mikä on kaikkien aikojen paras suomalaistulos.

Kalle Samooja päätti kiertuefinaalin tulokseen –5. Päätöskierrokseen mahtui neljä birdietä ja yksi tuplabogi. Päivän tulos –2 oli Samoojan toiseksi paras kierros kilpailussa.

– Se on sitten päivä, kisa ja kausi paketissa. Ei ollut mikään kauhean lennokas päivä. Tuli raavittua kasaan, mitä oli saatavissa, summasi Samooja, jonka loppusijoitus kisassa oli 23:s.

Kaiken kaikkiaan Samooja näki kilpailun hankalana.

– Vähän vaikeaa se oli koko ajan. Ei missään nimessä parasta meikäläistä, mutta sillä mennään mitä on tarjolla, ja siihen nähden täytyy olla ihan tyytyväinen tulokseen.

Loppukaudesta hyvään vireeseen päässyt Samooja arvioi kauden tuoreeltaan positiiviseksi.

– Kai voi ihan kiitettävän arvosanan antaa kaikkine ekstroineen, mitä vallitseva tilanne loi.