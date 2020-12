Kun runkosarjasta on pelattu reilu kolmannes, löytyy futsalin ykkösen kärjestä erikoinen kirjainyhdistelmä AU. Se kuuluu Alastaron Urheilijoille. Toista kauttaan toiseksi korkeimmalla tasolla pelaavan joukkueen vahva vire ei ole yllätys loimaalaislähtöiselle Tuomas Hakalalle, joka edustaa turkulaista TPK:ta nyt toista sesonkiaan.

– Alastarolla on sarjan parhaita, ellei paras ykköskenttä. He voittivat jo meidätkin, eikä se lopulta iso yllätys ole miten vahvasti he ovat aloittaneet, kokenut futsaltaituri miettii.

Jo syksystä 2015 saakka ykkösessä pelannut Turun Pallokerho on sekin aloittanut kautensa hienosti, sillä sen sijoitus on Loimaalla kotiottelunsa pelaavan alastarolaisryhmän sekä vaasalaisjoukkue FC Kiiston jälkeen kolmantena. TPK on kuitenkin pelannut valitettavan tuttujen syiden takia kaksi ottelua kärkikaksikkoa vähemmän.

Turkulaisjoukkuetta ensimmäistä kauttaan päävalmentajan roolissa luotsaavalle Miika Mendolinille alkukausi on ollut kaikesta huolimatta jonkinasteinen pettymys.

– Pistemenetyksiä on toki tullut vain kahdessa matsissa, mutta moni varmaan oletti, että olisimme olleet tässä kohtaa sarjaa vielä puhtaalla pelillä, espoolaisseura GFT:ssa futsal-oppinsa saanut entinen liigapelaaja miettii.

Ari-Matti Ruuska Samuel Sibakov (vas.) ja Tuomas Hakala kuuluvat TPK:n vastuunkantajiin. He harjoittelevat Kupittaan palloiluhallissa muutaman kerran viikossa.

TPK on kuulunut jo useamman vuoden ykkösen kärkijoukkueisiin, mutta viime kauteen saakka sen nousu korkeimmalle tasolle ei olisi onnistunut Palloliiton langettaman nousukarenssin takia. Se oli perua keväältä 2015, jolloin joukkue joutui luovuttamaan liigakarsinnoissa krooniseen pelaajapulaan vedoten.

Niistä ajoista on tultu pitkälle, ja tällä kaudella TPK tahkoaa hyvin lavealla pelaajamateriaalilla. Joukkueen nuorelle kaartille toimivat esimerkin näyttäjinä kokeneet liigatason pelaajat, kuten Hakalan veljekset Aapo ja Tuomas. Tärkeä lenkki on myös SoVossa viime kaudet torjunut maalivahti Marko Laaksonen. Urallaan 35 maaotteluakin pelannut konkari toimii TPK:ssa myös maalivahtivalmentajana.

– Valmennus ilmoitti kesällä toivovansa kolmea täsmähankintaa, joista onnistuimme saamaan kaikki, kun Markon ja Aapon lisäksi nuori Teemu Arponen saatiin myös mukaan Hyvinkäältä vastapainona vanhemmille hankinnoille, joukkueen managerina ja apuvalmentajana toimiva Tuomas Vainio hymyilee.

Kokeneen kaartin takana mukana on laaja rinki nuorempia, joista iso osa pelaa kesäisin jalkapalloa TPK:n joukkueessa Kolmosessa. Pelipaikoista käydään kovaa kamppailua.

– Sitoutuneisuus on nyt aivan uudella tasolla, sillä moniin vieraspeleihinkin olemme joutuneet tekemään karsintaa pelaavaan kokoonpanoon. Tilanne on muuttunut valtavasti vaikka viime kaudesta, jolloin kokoonpanossa saattoi olla jollain pitkällä vierasreissulla vain kahdeksan pelaajaa, Vainio ja Mendolin kertovat.

Futsalin pääsarjoja pelataan edelleen alkuperäisen otteluohjelman mukaisesti koronarajoituksista huolimatta. TPK:lle se sopii hyvin, vaikka joukkue joutuukin pelaamaan joulukuun kotipelinsä Samppalinnassa ilman yleisöä.

– Siitä tulee tietysti hieman lovea budjettiin, mutta on silti ehdottoman hyvä asia, että harjoittelu ja pelit pyörivät edelleen, Vainio sanoo.

Ykkösen pelisysteemi kuitenkin aiheuttaa TPK:ssa runsaasti kritiikkiä. Normaalisti sarjan voittaja nousee liigan puolelle, mutta tulevana keväänä asia on toisin. Sarjan kaksi kärkijoukkuetta nimittäin pelaavat silloin yksinkertaisen karsintasarjan liigan sijoille 11 ja 12 jäävää vastaan.

– Ykkönen on liigaan valmistava sarja, joten tämän kauden pelisysteemi on huonosti laadittu. Lisäksi toivoisin, että ykkösessäkin pelattaisiin edes jonkinlaiset pudotuspelit, sillä se kuuluu lajin luonteeseen, Mendolin linjaa.

TPK:ssa noususta korkeimmalle tasolle ei puhuta ainakaan vielä. Mikäli joukkueen tavoite kauden mittaan toteutuu, saattaa sekin olla lähellä toteutumista.

– Tavoite on pelata sarjan parasta futsalia. Ajoittain pelimme onkin jo ollut sellaista, ja esimerkiksi Riverballia pelatussa ottelussa vastustaja tuli antamaan siitä tunnustusta matsin jälkeen, Mendolin kertoo viitaten samalla itsenäisyyspäivänä otettuun 9–1-murskavoittoon.