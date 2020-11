Kymmenes voitto putkeen nosti TPS:n liigakakkoseksi

Ts/Jori Liimatainen

TPS:n ja Jymyn ottelussa oli vauhtia välillä vähän liikaakin. Jymyn maalivahti Ossi Lallukka on kaatunut kentän pintaan, kun TPS:n Olli Kinnunen on ajanut Jymyn maalille. Vieraiden Miika Pollari on napannut pallon, ja Janne Hoikkanen seuraa tilannetta kauempaa.