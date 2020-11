Henri Kontisen ensi kauden nelinpelipariksi ranskalaiskonkari Roger-Vasselin

Vastikään vuoden parhaana tennispelaajana Suomessa palkittu Henri Kontinen jatkaa nelinpeliuraansa uuden parin kanssa. Hän pelaa ensi kaudella ranskalaisen Edouard Roger-Vasselinin rinnalla. Asiasta uutisoi Suomen tennisliitto.

Kontinen voitti Roger-Vasselinin kanssa viime vuonna Tukholman ATP-turnauksen.

Kontinen pelasi päättyneen kauden pääosin saksalaisen Jan-Lennard Struffin parina, mutta heidän kautensa jäi heikohkoksi.

Roger-Vasselin, 36, on Kontisen tavoin nelinpelispesialisti. Hän on tällä hetkellä nelinpelirankingissa 17:s. Kontisen ranking on pudonnut sijalle 33.

Kontinen pelasi useita vuosia australialaisen John Peersin parina. Kovimpana saavutuksenaan he voittivat Australian avoimet 2017, ja samana kautena pari rankattiin maailman parhaaksi.

Roger-Vasselin on uusimmalla listalla rankattu sijalle 17. Tänään Roger-Vasselin pelaa kauden rahakkaan päätösturnauksen loppuottelussa Lontoossa parinaan itävaltalainen Jürgen Melzer.