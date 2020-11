Turun Sanomien Joonas Jussila vuoden tennistoimittajaksi – ÅLK:n Iiro Vasa paras poikajuniori

Turun Sanomien urheilutoimittaja Joonas Jussila valittiin Suomen Tennisliiton gaalassa perjantaina vuoden tennistoimittajaksi.

– Jussila ja Turun Sanomat ovat aktiivisesti seuranneet alueensa tapahtumia ja seuroja sekä heidän pelaajiensa edesottamuksia. Jussila on myös jo ennen tätä vuotta tehnyt vahvaa tennisuutisointia niin alueellisesti kuin valtakunnallisesti, esimerkiksi tenniksen yleiset SM-kilpailut Turussa 2019 ja Davis Cup -tapahtuman yhteydessä, valintaa perusteltiin.

– Valinta on hieno tunnustus hyvin tehdystä työstä. Olen seurannut tennistä 90-luvun lopulta saakka ja lajista on ollut aina ilo kirjoittaa. Olen pyrkinyt jutuissani tuomaan mahdollisimman laajan perspektiivin lajiin, mutta paikallisuus on tietysti meillä Turun Sanomissa ollut ensiarvoista myös tenniksen uutisoinnissa, Jussila kommentoi.

Valinnan saivat myös Itä-Savon Jarmo Pesonen sekä Kymen Sanomien Jukka Lehtoranta ja Antti Kaarto.

Riitta Salmi Joonas Jussila

Vuoden parhaiden nais- ja miespelaajan valinnoissa kriteerinä oli korkeimman maailmanlistasijoituksen vuoden aikana hankkinut pelaaja nelinpelirankingit huomioiden. Vuoden parhaana naispelaajana palkittiin Oona Orpana ja miespelaajana nelinpelitähti Henri Kontinen. Vuoden paras pyörätuolitennispelaaja on puolestaan Taneli Tenhunen. Parhaimpina junioreina palkittiin Laura Hietaranta (HVS) ja turkulaislähtöinen Iiro Vasa (ÅLK).

Suomalaista tenniskansaa loistavilla otteillaan ihastuttanut Emil Ruusuvuori palkittiin vuoden tennisteolla tämän noususta maailman sadan parhaan joukkoon kaksinpelissä. Elokuussa Ruusuvuoresta tuli kymmenes suomalainen pelaaja, ATP- ja WTA-kiertueet huomioiden, joka saavutti tämän merkittävän rajapyykin. Korkeimmillaan 21-vuotias suomalainen on käynyt ATP-listan sijalla 84 – tällä hetkellä Ruusuvuoren ATP-ranking on 86. Ruusuvuoren valmentaja Federico Ricci palkittiin vuoden valmentajana.