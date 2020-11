Korisliigassa viimeisenä majaileva Uudenkaupungin Korihait on tehnyt loppukauden kattavan pelaajasopimuksen 203-senttisen amerikkalaissentterin Sal Nuhun kanssa. Nuhu, 23, siirtyy Uuteenkaupunkiin Portland Staten yliopistosta. Nuhu liittyy Korihaiden vahvuuteen tänään torstaina ja saattaa pelata Korihaiden paidassa jo lauantaina BC Nokiaa vastaan.

Viime keväänä päättyneellä seniorikaudella Nuhu viimeisteli 25 ottelussa keskimäärin 10,3 pistettä, 7,2 levypalloa ja 2,2 torjuntaa. Nuhu tunnetaankin korinsuojelijana, sillä kahdella Portland State -kaudellaan hän torjui 57 ottelussa yhteensä peräti 120 kertaa vastustajan heiton.

Nuhu saapui Suomeen viime viikolla ja vapautui karanteenista keskiviikkona.

– Tuon joukkueeseen atleettisuutta ja monipuolisuutta. Rakastan levypallojen ottamista ja pystyn myös itse levypallon jälkeen juoksemaan kenttää, Nuhu kertoo seuran tiedotteessa.

Korihaiden päävalmentaja Jarno Nikula toivoo saavansa Nuhun saapumisen myötä ryhtiliikettä joukkueen korin alle.

– Nuhu on vasta seitsemän vuotta pelannut koripalloa ja on niin sanottu ”late boomer”. Hänestä pitäisi löytyä potentiaalia, sillä Nuhua on myös tarjottu eräille Espanjan pääsarjaseuroille. Toivotaan, että saadaan miehestä tarvittavaa apua korin alle, sanoo Nikula tiedotteessa.

Korihait jatkaa toistaiseksi viidellä ulkomaalaisvahvistuksella. Pelaajatilannetta kartoitetaan seurassa lähipäivinä. Korisliigassa ei ole virallista ulkomaalaiskiintiötä, mutta herrasmiessopimuksella jenkkivahvistusten määrä on ollut viime vuosina rajattu neljään. Korihait on pelannut toistaiseksi kuusi ottelua, joista se on hävinnyt jokaisen.